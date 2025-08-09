Los 11 de Miguel Ángel Russo para el clásico clave de Boca contra Racing
El DT de Boca sabe que debe cortar la mala racha y conseguir un triunfo luego de once fechas sin alegrías contando Mundial de Clubes, Copa Argentina y Torneo Clausura.
Miguel Ángel Russo trabaja en el equipo titular de Boca para el partido del sábado frente a Racing, en La Bombonera. Después de una racha de 11 partidos sin ganar, el entrenador planea modificaciones. Y si bien el equipo aún no está definido, ya hay una formación tentativa con dos dudas.
“Creo que va a seguir habiendo cambios. Russo lo va a definir en la práctica formal de fútbol del miércoles en La Bombonera. Yo creo que Brian Aguirre es uno de los jugadores que puede meterse en el 11 titular. Y entre Zenón y Braida es el otro puesto que se pone en juego en el equipo de arranque”, dijo el periodista Ezequiel Sosa en TyC Sports.
Sin lugar a dudas que se trata de un partido más que importante para el Mundo Boca ya que lleva muchos encuentros sin poder conseguir la victoria (contando Mundial de Clubes, Copa Argentina y Torneo Clausura) y se encuentra envuelto en una problemática que lleva año y que desencadenó en la ruptura del Consejo de Fútbol dejando a Juan Román Riquelme en el ojo de la tormenta más allá de todo lo que genera en los hinchas.
La alineación de Boca para enfrentar a Racing por el Torneo Clausura
- Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Brian Aguirre, Malcom Braida, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.
El doble 9, una de las grandes variantes que analiza Miguel Ángel Russo
La mayor novedad de la semana apareció en la delantera. De un lado estuvieron Miguel Merentiel y Milton Giménez, un doble 9 de peso en el que el uruguayo podría tener más libertades para moverse fuera del área; y del otro, Edinson Cavani y Exequiel Zeballos. En este caso, es difícil precisar si una dupla está sobre la otra en la prioridad de Miguel.
