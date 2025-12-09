La interna que Diego Martínez vivió con Edinson Cavani y Marcos Rojo en una de sus primeras prácticas en Boca
Un episodio desconocido salió a la luz y expuso cómo se forjó la convivencia entre jerarquías, reglas y autoridad en el comienzo del DT en el Xeneize..
En una revelación que sorprendió incluso a quienes siguieron de cerca su ciclo, Diego Martínez compartió un momento de fuerte tensión vivido en los primeros días de su etapa en Boca. Durante una charla brindada en la Escuela ATFA Alvear, el actual entrenador de Huracán repasó una situación que tuvo como protagonistas a Edinson Cavani y Marcos Rojo, dos de los jugadores más influyentes del plantel, y que puso a prueba su liderazgo desde el inicio.
El entrenador describió el escenario con notable precisión, reconstruyendo un instante que hasta ahora había permanecido reservado y que se dio en el marco de un ejercicio diseñado para fortalecer conceptos clave de presión, ocupación de espacios y transiciones rápidas, con reglas estrictas e iguales para todos. Según contó, la práctica se complicó cuando el uruguayo comenzó a manifestar malestar ante la cantidad de consignas que debían cumplirse.
Martínez explicó que, al notar algunas infracciones, decidió aplicarle las mismas correcciones que a cualquier otro futbolista, enfatizando la importancia de sostener un criterio uniforme incluso frente a figuras consagradas. “Edi no las cumplía. ¿Y qué hacés vos como entrenador? Se las cobrás. Porque si te hacés el boludo con él, un pibe te dice: ‘¿Por qué a mí sí y a él no?’”, recordó ante los presentes, dando cuenta de cómo se fue elevando el tono de la situación hasta volverse insostenible.
En ese contexto, Martínez frenó la práctica y envió al delantero a trabajar de manera diferenciada, una decisión que generó un silencio total entre los jugadores. Fue entonces cuando Marcos Rojo dio un paso adelante para apaciguar el clima, pidiendo que se retomara el ejercicio y colaborando para que el grupo recuperara la concentración. “Marcos, que entrena como juega, empezó a decir: ‘No, no, vamos a terminarlo, Diego. Dejémonos de hinchar’”, relató el entrenador.
La respuesta colectiva fue inmediata y contundente: el equipo realizó la actividad con una disciplina perfecta y Cavani cumplió todas las exigencias, incluso aportando goles y cerrando la jornada con efectividad. El momento más revelador, sin embargo, se produjo al día siguiente.
Durante la habitual sesión de video, Cavani pidió la palabra frente a todos y ofreció disculpas por lo ocurrido: “Se paró y dijo: ‘Diego, ¿puedo decir algo?’ Y pidió perdón. Eso marca su grandeza”, destacó Martínez, subrayando el gesto del delantero. Aquella secuencia dejó en el DT una enseñanza sobre la gestión de grupos de élite y sobre cómo los líderes dentro de un plantel también ponen a prueba la coherencia del entrenador.
En su análisis posterior, remarcó que “la gestión de egos es tan importante como la táctica”, una frase que resume su aprendizaje en el club de la Ribera. El paso de Martínez por el club incluyó 45 partidos, con un balance de 21 triunfos, 13 empates y 11 derrotas. Su desempeño fuera de casa dejó un saldo desfavorable y estuvo marcado, además, por episodios que trascendieron mediáticamente, como el recordado cruce con Darío Benedetto y la frase “noches alegres, mañanas tristes”, que él mismo desmintió más tarde.
