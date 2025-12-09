La interna que Diego Martínez vivió con Edinson Cavani y Marcos Rojo en una de sus primeras prácticas en Boca

diego martinez cavani

Durante la habitual sesión de video, Cavani pidió la palabra frente a todos y ofreció disculpas por lo ocurrido: “Se paró y dijo: ‘Diego, ¿puedo decir algo?’ Y pidió perdón. Eso marca su grandeza”, destacó Martínez, subrayando el gesto del delantero. Aquella secuencia dejó en el DT una enseñanza sobre la gestión de grupos de élite y sobre cómo los líderes dentro de un plantel también ponen a prueba la coherencia del entrenador.

En su análisis posterior, remarcó que “la gestión de egos es tan importante como la táctica”, una frase que resume su aprendizaje en el club de la Ribera. El paso de Martínez por el club incluyó 45 partidos, con un balance de 21 triunfos, 13 empates y 11 derrotas. Su desempeño fuera de casa dejó un saldo desfavorable y estuvo marcado, además, por episodios que trascendieron mediáticamente, como el recordado cruce con Darío Benedetto y la frase “noches alegres, mañanas tristes”, que él mismo desmintió más tarde.