La ironía de Eduardo Domínguez sobre el mercado de pases del Estudiantes de Foster Gillett

“No puedo hablar de lo que no sé. Nuestra necesidad es traer un central más, pero te vas a dormir la siesta, te levantás y ya llegó un jugador; después desayunás y llegaron tres más, y después no, que se van a otro lado”, lanzó con ironía, dejando en evidencia la constante llegada de nombres sin que pasen necesariamente por su evaluación.

Más allá de su tono, dejó en claro que su enfoque está puesto en lo futbolístico y no en las decisiones dirigenciales: “Tenemos la tranquilidad de saber qué buscamos, cómo lo buscamos y en qué apuntamos. Después, estas nuevas situaciones extrafutbolísticas no me voy a meter porque tengo que concentrarme en lo que sí puedo influir: el armado del equipo, el planteo de los partidos y entrenar a los jugadores para que el equipo funcione”.

En cuanto a los refuerzos que ya se sumaron al plantel, el director técnico valoró el regreso de Santiago Núñez y la incorporación de Ezequiel Piovi: “Estamos contentos con que Santi redebutó y vamos a poder contar con Piovi, esperamos que se adapte rápido”. También destacó la participación de Cristian Medina, quien tuvo su debut con la camiseta del Pincha.

En lo estrictamente futbolístico, Domínguez analizó el empate ante Huracán: “Por cómo se dio el partido, el punto es positivo. Jugamos con un hombre menos más de 50 minutos y aunque tuvimos acercamientos, no recuerdo una jugada clara. Nos faltó juego y no pudimos ser tan dúctiles como en el partido anterior”.

Con objetivos ambiciosos para el semestre, el DT dejó en claro la hoja de ruta: “Queremos encontrar el equipo, ser protagonistas, entrar entre los primeros ocho del Apertura y también entre los ocho mejores de la Copa Libertadores. Sabemos lo que nos pasó el año pasado y entendemos cómo tenemos que participar. También pelearemos en la Copa Argentina”.