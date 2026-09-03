La joya de Ferrari de 30 años que Lewis Hamilton resucitó para deslumbrar en el GP de Italia

La cuenta oficial de la Fórmula 1 compartió múltiples fotos y videos de su arribo, lo que provocó una ola de reacciones entre los aficionados.

Frases como "simplemente el GOAT" y "el mismísimo señor Ferrari" dominaron las interacciones en redes sociales. Con esta aparición, el piloto calienta los motores para un fin de semana decisivo en la Máxima en lo que será la carrera de casa para el equipo, combinando la pasión por los motores clásicos con el espectáculo del deporte motor.