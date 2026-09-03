La joya de Ferrari de 30 años que Lewis Hamilton resucitó para deslumbrar en el GP de Italia
El siete veces campeón de Fórmula 1 arribó al circuito de Monza al volante de un superdeportivo clásico rescatado del olvido y con un look vintage que revolucionó el paddock.
El inicio del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 tuvo un protagonista indiscutible antes de que se encendieran los motores en la pista. El piloto británico Lewis Hamilton sorprendió a fanáticos y medios de comunicación al llegar al Autodromo Nazionale de Monza conduciendo una Ferrari F40 roja, un modelo icónico que el multicampeón rescató tras permanecer más de 30 años abandonado en un garaje.
La historia detrás del vehículo captó la atención del mundo del automovilismo. Hamilton reveló en sus redes sociales que encontró este ejemplar de Ferrari F40 restaurado cubierto de polvo en un garaje particular. Tras adquirirlo, el coche fue trasladado a la mítica fábrica de Maranello, donde ingenieros y mecánicos de la Scuderia trabajaron durante semanas para devolverle su gloria original.
El modelo, producido entre 1987 y 1992 con solo 1.311 unidades fabricadas, lleva una matrícula personalizada con el número 44. Esta acción evoca el primer día oficial del británico como piloto del equipo italiano en 2025, cuando posó junto a un coche similar.
"Este es el coche de mis sueños desde que tengo uso de razón", expresó el siete veces campeón mundial en una publicación que superó el millón de interacciones. El piloto agradeció al equipo de técnicos por hacer realidad un proyecto de recuperación que promete documentar en sus plataformas digitales.
"El mismísimo señor Ferrari": el look de Hamilton en Monza que volvió loco al paddock
Además de la joya automotriz, el look de Lewis en Monza fue el otro gran foco de conversación. El corredor descendió de la Ferrari restaurada vistiendo un elegante traje negro, corbata, boina, gafas vintage y un abrigo beige sobre los hombros, reafirmando su estatus como referente de la moda internacional.
La cuenta oficial de la Fórmula 1 compartió múltiples fotos y videos de su arribo, lo que provocó una ola de reacciones entre los aficionados.
Frases como "simplemente el GOAT" y "el mismísimo señor Ferrari" dominaron las interacciones en redes sociales. Con esta aparición, el piloto calienta los motores para un fin de semana decisivo en la Máxima en lo que será la carrera de casa para el equipo, combinando la pasión por los motores clásicos con el espectáculo del deporte motor.
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