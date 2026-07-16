La leyenda del túnel de Caseros: Joaquín y su trombón viral desataron la locura tras el pase a la final

Sonó el hit tras el pase a la final del Mundial 2026

Este miércoles, tras dejar en el camino a Inglaterra, la expectativa en el barrio era total. Y Joaquín no falló. Con un túnel todavía más colmado y desbordado de hinchas que coreaban su nombre, el joven músico volvió a aparecer en escena para subir la apuesta.

Esta vez, el repertorio se adaptó a la ilusión del momento. Joaquín sopló con alma y vida las notas de "La cuarta estrella", el hit indiscutido que los hinchas y el plantel adoptaron durante este certamen en Estados Unidos.