La leyenda del túnel de Caseros: Joaquín y su trombón viral desataron la locura tras el pase a la final
El joven músico que se había vuelto viral contra Suiza repitió su místico ritual en un colmado bajo nivel de Tres de Febrero.
Tras el histórico triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra, las calles de todo el país se tiñeron de celeste y blanco, pero hubo un rincón en el oeste del conurbano bonaerense que volvió a registrar una de las postales más increíbles del Mundial: el túnel bajo nivel de Caseros, en el partido de Tres de Febrero.
Hay "costumbres" que no se rompen, y personajes que se vuelven indispensables en el folklore de cada festejo, como el caso de este joven músico del conurbano.
Allí, el gran protagonista de la noche volvió a ser Joaquín, el joven trombonista que ya se había ganado el corazón de las redes sociales tras la agónica clasificación ante Suiza y que este miércoles repitió su mística entrada triunfal.
El origen del mito: de la moto al solo de trombón en Caseros
Para entender la locura que se vive en Caseros, hay que remontarse a los octavos de final contra Suiza. En aquel entonces, varios videos inundaron TikTok y X mostrando una secuencia de película: Joaquín ingresaba al túnel de Caseros como acompañante en una moto, en medio del eco ensordecedor de los bocinazos y los gritos de los hinchas.
Una vez en el centro del bajo nivel, un amigo le alcanzaba un estuche del cual Joaquín extraía su trombón. La multitud hacía silencio por un segundo esperando la melodía. En cuanto sonaron los primeros acordes de "No tengo un mango y vengo igual" (el clásico tema de cancha con la base de Damas Gratis), el túnel se convirtió en una caldera de saltos, espuma y banderas.
Sonó el hit tras el pase a la final del Mundial 2026
Este miércoles, tras dejar en el camino a Inglaterra, la expectativa en el barrio era total. Y Joaquín no falló. Con un túnel todavía más colmado y desbordado de hinchas que coreaban su nombre, el joven músico volvió a aparecer en escena para subir la apuesta.
Esta vez, el repertorio se adaptó a la ilusión del momento. Joaquín sopló con alma y vida las notas de "La cuarta estrella", el hit indiscutido que los hinchas y el plantel adoptaron durante este certamen en Estados Unidos.
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