La llamativa reacción de Lionel Scaloni al golazo de Messi en el Mundial 2026

La reacción algo de Lionel Messi que se hizo viral

La diferencia entre su actitud y la de sus colaboradores fue notable. Pablo Aimar y Walter Samuel, dos de sus principales ayudantes de campo, no pudieron contener la emoción y festejaron el gol con gritos y abrazos, conscientes de la importancia de la jugada que acababa de protagonizar Messi.

Scaloni, en cambio, mantuvo la compostura y siguió observando el desarrollo del partido con la misma concentración que había mostrado desde el inicio. Su reacción fue interpretada por muchos como una muestra de la personalidad que lo caracteriza desde que asumió al frente de la Selección: tranquilidad, enfoque y una mirada permanente puesta en lo que todavía queda por jugar.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales y generaron miles de comentarios. Algunos usuarios destacaron el contraste entre la euforia generalizada y la calma del entrenador, mientras que otros señalaron que la reacción refleja la confianza que tiene en sus dirigidos y en el plan de juego del equipo.

Lo cierto es que, una vez más, Scaloni volvió a convertirse en protagonista incluso sin decir una palabra. Mientras Messi acaparaba los aplausos por otro gol memorable con la camiseta argentina, el técnico campeón del mundo captó la atención con una reacción tan inesperada como característica de su estilo. Una postal que, al igual que el gol, ya quedó grabada entre los momentos más comentados del debut albiceleste en el Mundial 2026.