La mamá de Lamine Yamal lanzó un negocio en Londres: cuánto vale cenar con ella
Sheila Ebana, madre del crack de Barcelona, organiza una cena exclusiva en un hotel de Londres con entradas desde 150 hasta 800 euros y cupo limitado a 400 personas.
La madre de Lamine Yamal, Sheila Ebana, sorprendió con un nuevo negocio que mezcla glamour y fútbol. Organizará una cena exclusiva en Londres, en el Nobu Hotel Portman Square, con entradas que van desde los 150 hasta los 800 euros. El evento será limitado y no contará con la presencia del jugador del Barcelona.
Sheila Ebana y un negocio insólito en Londres que es viral en las redes sociales
La revista Lecturas reveló que Sheila Ebana, madre del joven talento del Barcelona, decidió emprender un proyecto llamativo en la capital inglesa. El próximo 7 de noviembre, en el lujoso Nobu Hotel London Portman Square, organizará un encuentro exclusivo bajo el lema: “conocer a la madre del mejor futbolista del mundo”.
Cuánto cuesta la cena con la mamá de Lamine Yamal
Las entradas cuentan con dos modalidades:
- General (150 euros – unos 250 mil pesos): incluye menú de tres platos y cóctel de bienvenida.
- VIP (800 euros – alrededor de 1,35 millones de pesos): mesa preferente, champagne, barra libre hasta las 23, música en vivo y la posibilidad de tomarse una foto privada con Sheila Ebana.
El cronograma contempla un cóctel a las 19:00, la cena a las 19:30 y desde las 21:00 un cierre con música en vivo y DJ.
Un evento exclusivo y sin la presencia de Lamine Yamal
El encuentro que es furor en las redes sociales por lo insólito del caso, dirigido a mayores de 18 años, tendrá un aforo máximo de 400 personas para garantizar cierta exclusividad.
Sin embargo, el propio Lamine Yamal no será parte del evento, ya que a la misma hora jugará con el Barcelona ante el Celta de Vigo por LaLiga. Sin lugar a dudas algo que sorprende a los fanáticos ya que sueñan con poder conocer al chico sensación del fútbol europeo.
