Bellingham explicó su cruce con Messi en la semifinal y le bajó el tono: "No fue nada malo"
El mediocampista inglés rompió el silencio después de la eliminación frente a la Selección Argentina y aclaró qué ocurrió durante el intercambio que mantuvo con la "Pulga" en pleno partido.
La derrota de Inglaterra frente a la Selección Argentina en las semifinales del Mundial 2026 dejó un fuerte golpe en el plantel británico, que volvió a quedarse a las puertas de disputar una final. Uno de los futbolistas más afectados por la eliminación fue Jude Bellingham, quien, además de expresar su desilusión por el resultado, aprovechó la oportunidad para aclarar el intercambio que protagonizó con Lionel Messi durante el encuentro.
El mediocampista del Real Madrid fue una de las principales figuras inglesas a lo largo del torneo, con seis goles y una asistencia, aunque esa destacada producción individual no alcanzó para conducir a su equipo hacia el partido decisivo. Tras la caída por 2-1 en Atlanta, el futbolista reconoció el profundo dolor que significó quedar eliminado en una instancia tan avanzada de la competencia.
"Creo que podemos sacar mucha experiencia de esto, pero es desolador. Quería formar parte de una selección inglesa que por fin lo consiguiera y lograra el objetivo. Estar aquí, diciéndoles a los aficionados lo mismo que llevan oyendo años, es realmente desolador", expresó el volante, visiblemente afectado por el resultado.
También lamentó no haber podido darle una alegría a los hinchas ingleses, que una vez más vieron frustrado el sueño de conquistar un título mundial. "Ojalá hubiera podido regalarles a los aficionados una o dos victorias más, pero ahora mismo tengo la mente un poco nublada por la decepción, así que lo siento", agregó.
¿Qué dijo Bellingham del cruce con Messi en plena semifinal Argentina-Inglaterra?
Durante el primer tiempo, las cámaras captaron una discusión entre el futbolista inglés y Lionel Messi luego de una acción polémica. Las imágenes generaron especulaciones sobre un posible enfrentamiento entre ambos, aunque el propio Bellingham se encargó de bajar el tono de la situación una vez terminado el partido. "¿La charla con Messi? En realidad, estábamos discutiendo una falta. No fue nada malo. Estoy seguro de que todos harán lo suyo y lo convertirán en un gran asunto, pero no fue nada", explicó el mediocampista.
Luego ofreció más detalles sobre el diálogo que mantuvo con el capitán argentino y reprodujo parte de la conversación que ambos sostuvieron en medio del encuentro. "Pensé que había una falta antes y Messi dijo: '¿Y qué hay de la que me hicieron a mí?'. Y yo dije: 'Eres lo suficientemente fuerte para aguantarla', ¿sabes a qué me refiero?", relató el inglés.
Más tarde volvió a insistir en que el intercambio nunca pasó de una discusión propia del juego y descartó cualquier conflicto personal con el rosarino: "Fue solo una conversación normal. Para mí, fue un honor jugar contra Messi, no hubo ninguna disputa o problema entre nosotros, la derrota duele mucho, pero jugar delante de él fue un privilegio."
Más allá de esas aclaraciones, Bellingham también quedó en el centro de la polémica por una acción ocurrida después del pitazo final. Las cámaras registraron un golpe en la nuca a Valentín Barco, un gesto que fue interpretado como una reacción a los festejos y las provocaciones de algunos futbolistas argentinos tras la clasificación. Pese a ese episodio, el volante inglés prefirió enfocarse en el reconocimiento hacia el capitán argentino y en el aprendizaje que dejó la competencia.
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