Bellingham explicó su cruce con Messi en la semifinal y le bajó el tono: "No fue nada malo"

Luego ofreció más detalles sobre el diálogo que mantuvo con el capitán argentino y reprodujo parte de la conversación que ambos sostuvieron en medio del encuentro. "Pensé que había una falta antes y Messi dijo: '¿Y qué hay de la que me hicieron a mí?'. Y yo dije: 'Eres lo suficientemente fuerte para aguantarla', ¿sabes a qué me refiero?", relató el inglés.

ماذا حدث بينك وبين ميسي❓



جود بيلينغهام: "كنا نتحدث عن لقطة احتكاك، في الواقع لم يكن هناك أي شيء سيء ، أنا متأكد أن الجميع سيقوم بعمله وسيضخم الأمر، لكن بالنسبة لي لم يكن هناك شيء يستحق الذكر.



كنت أعتقد أن هناك خطأ حدث قبلها، فقال لي: أنا أتحدث عن اللقطة التي كانت ضدي. فقلت له… pic.twitter.com/n5vrD4sLSP — Messi World (@M10GOAT) July 16, 2026

Más tarde volvió a insistir en que el intercambio nunca pasó de una discusión propia del juego y descartó cualquier conflicto personal con el rosarino: "Fue solo una conversación normal. Para mí, fue un honor jugar contra Messi, no hubo ninguna disputa o problema entre nosotros, la derrota duele mucho, pero jugar delante de él fue un privilegio."

Más allá de esas aclaraciones, Bellingham también quedó en el centro de la polémica por una acción ocurrida después del pitazo final. Las cámaras registraron un golpe en la nuca a Valentín Barco, un gesto que fue interpretado como una reacción a los festejos y las provocaciones de algunos futbolistas argentinos tras la clasificación. Pese a ese episodio, el volante inglés prefirió enfocarse en el reconocimiento hacia el capitán argentino y en el aprendizaje que dejó la competencia.