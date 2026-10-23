La mística de Estudiantes de La Plata: cuántas finales de Copa Libertadores jugó y cómo le fue en cada una
El "Pincha" volvió a agigantar su historia copera este jueves en el Maracaná, al conseguir un nuevo pasaje a la final del certamen continental.
La clasificación de Estudiantes de La Plata a la definición de la Copa Libertadores 2026 tras dejar en el camino a Flamengo no hace más que agigantar la leyenda internacional del conjunto platense, que así vuelve al partido definitorio tras 17 años.
A lo largo de sus 121 años de historia, el "Pincha" se consolidó como uno de los máximos exponentes del fútbol sudamericano, convirtiendo a la mística copera en un sello de identidad inquebrantable.
Con este nuevo pasaje a la gran final frente a Palmeiras, la institución albirroja disputará la sexta final de Copa Libertadores de su historia, ostentando un récord envidiable en la instancia decisiva del torneo más prestigioso del continente.
El balance de Estudiantes de La Plata en finales de América
De las cinco finales que jugó hasta el momento, Estudiantes levantó el trofeo en cuatro oportunidades (1968, 1969, 1970 y 2009) y tropezó únicamente en una oportunidad (1971).
1. Copa Libertadores 1968 vs. Palmeiras
La epopeya fundacional del equipo dirigido por Osvaldo Zubeldía. Tras ganar 2-1 en La Plata y caer 3-1 en Pacaembú, todo se definió en un tercer partido de desempate en el Estadio Centenario de Montevideo. Con goles de Felipe Ribaudo y Juan Ramón Verón, el Pincha se impuso 2-0 y levantó su primera Copa Libertadores.
2. Copa Libertadores 1969 vs. Nacional de Montevideo
En plena hegemonía del fútbol físico, táctico y estratégico de Zubeldía, Estudiantes defendió el título con autoridad. Venció 1-0 a Nacional en la ida disputada en el Centenario (gol de Eduardo Flores) y selló la consagración en La Plata con una victoria por 2-0 (goles de Alberto Poletti y "La Bruja" Verón).
3. Copa Libertadores 1970 vs. Peñarol
El tricampeonato consecutivo, una gesta histórica que solo compartía con el Independiente de los años '70. En la final de ida en el estadio de 57 y 1, Estudiantes ganó 1-0 con tanto de Néstor Togneri. La vuelta en Montevideo terminó en empate 0-0, coronando por tercera vez al conjunto albirrojo.
4. Copa Libertadores 1971 vs. Nacional de Montevideo
La única final perdida por el club en el certamen continental. Tras vencer 1-0 en La Plata y caer 1-0 en Montevideo, la serie fue a un desempate en el Estadio Nacional de Lima. En Perú, Nacional se impuso por 2-0, cortando la impresionante racha de tres títulos al hilo.
5. Copa Libertadores 2009 vs. Cruzeiro
Tras casi cuatro décadas de espera, la mística resurgió de la mano de Alejandro Sabella en el banco y Juan Sebastián Verón en el campo de juego. Luego de igualar 0-0 en la ida jugada en el Estadio Único de La Plata, el Pincha dio la nota en el Mineirão de Belo Horizonte: empezó perdiendo, pero lo dio vuelta épicamente con goles de Gastón Fernández y Mauro Boselli para ganar 2-1 y alzar la cuarta estrella de América.
El resumen del historial albirrojo en finales:
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Finales disputadas: 5 (1968, 1969, 1970, 1971 y 2009).
Títulos ganados: 4.
Subcampeonatos: 1.
Próxima final: La 6.ª, el 28 de noviembre de 2026 en Montevideo ante Palmeiras.
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