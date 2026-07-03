Quién es Vozinha, el arquero de Cabo Verde que está haciendo historia en el Mundial 2026
El seleccionado africano choca esta tarde con Argentina en Miami, por los 16avos de final. Los detalles en la nota.
Vozinha, arquero de Cabo Verde, es una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.
El equipo caboverdiano logró un resultado histórico en el Grupo H, que integró junto con España, Uruguay y Arabia Saudita: terminó segundo del grupo con 3 puntos, producto de tres empates, sin derrotas, lo que le permitió clasificar a los 16avos de final en su primera aparición mundialista.
El gran protagonista de esta historia es su arquero, de 40 años, que se convirtió en figura absoluta tras su actuación ante España en el debut, donde fue clave para sostener el empate 0 a 0. A partir de ahí, su nivel lo transformó en una de las caras del torneo y su nombre empezó a tener impacto inmediato, con una explosión de popularidad en redes sociales.
Ahora, en la fase eliminatoria, Cabo Verde afronta un desafío enorme: enfrenta esta tarde, en Miami, a la Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni y liderada por Lionel Messi.
Vozinha, el arquero sensación del Mundial 2026 que enfrentará a la Selección Argentina
El arquero de Cabo Verde nació el 3 de junio de 1986 y creció en la isla de São Vicente, donde empezó a jugar en el fútbol en el Batuque. Allí debutó en 2009, aunque tiempo después pasó al Mindelense, club con el que fue campeón en 2015.
Más adelante salió de Cabo Verde y jugó en varios países, como Angola, Moldavia, Chipre y Eslovaquia, sumando experiencia en distintas ligas. En la actualidad defiende el arco de Grupo Desportivo de Chaves, en la segunda división de Portugal, y sigue buscando la posibilidad de llegar a la primera división.
Los botines de Vozinha en el Mundial 2026, hechos por un argentino
Vozinha va a jugar contra la "Albiceleste" con botines de la marca Senda, una empresa de indumentaria deportiva creada por el argentino Santiago Halty en Estados Unidos hace unos 16 años.
El propio fundador de la marca les entregó el calzado a él y a otros jugadores del plantel, como su compañero Kelvin Pires, y varios de ellos los vienen utilizando en distintos partidos de la Copa del Mundo.
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