Quién es Vozinha, el arquero de Cabo Verde que está haciendo historia en el Mundial 2026

Vozinha fue la figura del encuentro ante España.

Más adelante salió de Cabo Verde y jugó en varios países, como Angola, Moldavia, Chipre y Eslovaquia, sumando experiencia en distintas ligas. En la actualidad defiende el arco de Grupo Desportivo de Chaves, en la segunda división de Portugal, y sigue buscando la posibilidad de llegar a la primera división.

Los botines de Vozinha en el Mundial 2026, hechos por un argentino

Vozinha va a jugar contra la "Albiceleste" con botines de la marca Senda, una empresa de indumentaria deportiva creada por el argentino Santiago Halty en Estados Unidos hace unos 16 años.

El propio fundador de la marca les entregó el calzado a él y a otros jugadores del plantel, como su compañero Kelvin Pires, y varios de ellos los vienen utilizando en distintos partidos de la Copa del Mundo.