Mauricio Pochettino protagonizó un particular "first pitch" antes de un partido de béisbol
Mauricio Pochettino fue el invitado estelar en la previa del duelo entre Seattle Mariners y Toronto Blue Jays.
Mientras la selección de Estados Unidos se prepara para afrontar un nuevo desafío en el Mundial 2026, Mauricio Pochettino protagonizó una escena simbólica al participar de una de las tradiciones más emblemáticas del deporte. El entrenador argentino fue el encargado de realizar el tradicional “first pitch”, el lanzamiento ceremonial que inaugura un partido de las Grandes Ligas de béisbol.
La histórica campaña de Estados Unidos en el Mundial también comenzó a tener efectos fuera del fútbol. En un país donde el verdadero epicentro deportivo sigue estando en la MLB, la NFL y la NBA, y donde el soccer todavía pelea por meterse en la conversación grande, la invitación para que Mauricio Pochettino protagonizara el tradicional “first pitch” constituye una distinción reservada para personalidades que lograron instalarse en la agenda deportiva, algo que no ocurre todos los días para un entrenador de fútbol.
La ceremonia se llevó a cabo en el emblemático T-Mobile Park de Seattle, donde los Mariners recibieron a los Toronto Blue Jays, y contó con la presencia del plantel completo del seleccionado estadounidense. Los futbolistas ingresaron al diamante junto al cuerpo técnico y fueron ovacionados por los fanáticos que, como siempre, colmaron el estadio.
Para la ocasión, Pochettino lució una camiseta personalizada de los Mariners con su apellido estampado en la espalda y se mostró relajado durante toda la previa. Incluso ensayó el lanzamiento con algunos de sus dirigidos antes de salir al campo de juego para cumplir con el protocolo.
Llegado el momento, el exentrenador de Tottenham, Paris Saint-Germain y Chelsea realizó el lanzamiento con precisión y recibió el aplauso del público, que acompañó con entusiasmo la presencia del técnico argentino.
Después de completar el acto protocolar, Pochettino tomó el micrófono para agradecer la invitación y destacó el apoyo que viene recibiendo la selección de Estados Unidos durante la Copa del Mundo. También valoró el ambiente que se vive en Seattle, una de las sedes del torneo.
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