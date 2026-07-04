Mauricio Pochettino protagonizó un particular "first pitch" antes de un partido de béisbol

La histórica campaña de Estados Unidos en el Mundial también comenzó a tener efectos fuera del fútbol. En un país donde el verdadero epicentro deportivo sigue estando en la MLB, la NFL y la NBA, y donde el soccer todavía pelea por meterse en la conversación grande, la invitación para que Mauricio Pochettino protagonizara el tradicional “first pitch” constituye una distinción reservada para personalidades que lograron instalarse en la agenda deportiva, algo que no ocurre todos los días para un entrenador de fútbol.