La patada del año: un defensor argentino fue expulsado tras un brutal cruce que lesionó a un rival en Ecuador
El argentino Brian Negro fue expulsado por una dura patada que provocó una grave lesión a Jean Arroyo Vernaza en el partido entre Mushuc Runa e Independiente del Valle.
Una impactante jugada marcó el partido entre Mushuc Runa e Independiente del Valle en Ecuador. El defensor argentino Brian Negro fue expulsado tras una fuerte patada que lesionó al delantero Jean Arroyo Vernaza, una acción que generó preocupación en el campo de juego y terminó en una pelea entre jugadores.
La escena ocurrió cerca de la hora de juego, en medio de un ataque del conjunto local. Arroyo Vernaza corría de frente al arco y alcanzó a puntear la pelota antes de que llegara el cruce del defensor. En ese momento, Brian Negro interceptó su carrera con una dura patada que provocó la caída inmediata del delantero ecuatoriano. La acción fue sancionada con tarjeta roja directa por el árbitro del encuentro.
Las imágenes de la transmisión televisiva mostraron la gravedad del impacto desde distintos ángulos. En una de las repeticiones se observó cómo la pierna izquierda del jugador de Independiente del Valle se desplazó fuera de su rango normal de movimiento, lo que generó alarma inmediata entre los comentaristas. “Es rotura, qué terrible”, se escuchó durante la retransmisión.
Tras la infracción, Vernaza quedó tendido en el campo con evidentes gestos de dolor mientras recibía atención médica. La situación generó una reacción inmediata de los futbolistas de Independiente del Valle. Varios suplentes ingresaron al campo para increpar al defensor de Mushuc Runa, lo que derivó en empujones y discusiones entre jugadores de ambos equipos.
En medio del altercado también se produjo un cruce entre Cristopher Angulo, de Mushuc Runa, y un jugador del conjunto local. Sin embargo, el propio Angulo decidió frenar la discusión al advertir la gravedad de la lesión y comenzó a pedir calma a sus compañeros.
Las cámaras también registraron a varios futbolistas con gestos de preocupación e incluso llevándose las manos a la cabeza al observar el estado del delantero ecuatoriano. Minutos después, Angulo se acercó al rival con el que había discutido para pedirle disculpas.
El pedido de disculpas del argentino Brian Negro
Luego del partido, el defensor argentino Brian Negro expresó públicamente su angustia por lo ocurrido y le pidió disculpas al futbolista lesionado: “Primero pido disculpas. Fue una jugada desafortunada, en la que le enganché el tobillo y pasó lo que pasó. Primeramente no me había dado cuenta y cuando ellos salieron despedidos del banco, me di cuenta ahí. La verdad es que como persona y futbolista, me siento muy mal”, expresó.
El defensor también le envió un mensaje de apoyo al jugador ecuatoriano: “Le deseo una buena operación y una pronta recuperación”. Además, aseguró que está a disposición de la familia del futbolista y que incluso evalúa visitarlo en el hospital para expresarle su apoyo personalmente.
Qué se sabe sobre la lesión de Jean Arroyo Vernaza
El presidente de Independiente del Valle, Franklin Tello, dio detalles sobre la situación médica del delantero tras el partido: “Está en la clínica Santa Cecilia. Estamos esperando que nos den el resultado de la radiografía y enseguida seguramente lo van a operar. Así que vamos a estar todos como una familia unidos”, señaló. El dirigente también se refirió al impacto que generó la jugada en el estadio: “Te quedas en shock porque se vio claramente el desplazamiento del hueso. Es un momento muy difícil”, concluyó.
