La patada del año: un defensor argentino fue expulsado tras un brutal cruce que lesionó a un rival en Ecuador

Las cámaras también registraron a varios futbolistas con gestos de preocupación e incluso llevándose las manos a la cabeza al observar el estado del delantero ecuatoriano. Minutos después, Angulo se acercó al rival con el que había discutido para pedirle disculpas.

El pedido de disculpas del argentino Brian Negro

Luego del partido, el defensor argentino Brian Negro expresó públicamente su angustia por lo ocurrido y le pidió disculpas al futbolista lesionado: “Primero pido disculpas. Fue una jugada desafortunada, en la que le enganché el tobillo y pasó lo que pasó. Primeramente no me había dado cuenta y cuando ellos salieron despedidos del banco, me di cuenta ahí. La verdad es que como persona y futbolista, me siento muy mal”, expresó.

El defensor también le envió un mensaje de apoyo al jugador ecuatoriano: “Le deseo una buena operación y una pronta recuperación”. Además, aseguró que está a disposición de la familia del futbolista y que incluso evalúa visitarlo en el hospital para expresarle su apoyo personalmente.

image

Qué se sabe sobre la lesión de Jean Arroyo Vernaza

El presidente de Independiente del Valle, Franklin Tello, dio detalles sobre la situación médica del delantero tras el partido: “Está en la clínica Santa Cecilia. Estamos esperando que nos den el resultado de la radiografía y enseguida seguramente lo van a operar. Así que vamos a estar todos como una familia unidos”, señaló. El dirigente también se refirió al impacto que generó la jugada en el estadio: “Te quedas en shock porque se vio claramente el desplazamiento del hueso. Es un momento muy difícil”, concluyó.