La pelea histórica entre Marcelo Gallardo y Gabriel Milito: "¿Quién carajo sos?"

La disputa comenzó cuando Fabricio Angileri, jugador del Millonario, cometió una infracción sobre Jonathan Sandoval, lo que llevó al exjugador del Barcelona a reclamar airadamente una tarjeta amarilla para el defensor millonario. Gallardo, visiblemente molesto por los constantes reclamos de su colega, respondió: "¿Qué decís, Gaby? Fue a la pelota, hermano. Estás al lado".

Embed - ¡El PICANTE CRUCE entre #Gallardo y #Milito luego del empate entre River y Argentinos!

Esta respuesta no calmó los ánimos, y unos minutos después, volvió a pedirle que dejara de quejarse: "Pará un poco, Gaby. No te quiero escuchar más. Te escuché toda la noche". Fue entonces cuando Milito, claramente exasperado, le respondió: "¿Quién carajo sos vos para decirme eso? Vos también te vivís quejando. Lo único que falta es que me digas lo que tengo que decir y que tenga que pedirte permiso a vos".

La tensión entre ambos entrenadores se mantuvo durante el resto del partido, aunque al final Gallardo se acercó a Milito para intentar calmar las aguas con un apretón de manos. A pesar de este gesto de paz, la incomodidad entre ambos quedó latente, y ese cruce se convirtió en uno de los momentos más comentados de aquella edición de la Copa Libertadores.

En el partido de vuelta, disputado en el Monumental, River se impuso por 2-0 con un doblete de Braian Romero, lo que permitió al equipo de Gallardo avanzar a los cuartos de final. Sin embargo, el destino fue cruel para el conjunto de Núñez, que en la siguiente ronda se enfrentó a Atlético Mineiro y fue eliminado con un contundente 3-0 en Brasil.

El historial completo entre Marcelo Gallardo y Gabriel Milito como entrenadores

Primera División 2015: Estudiantes 2-1 River

Estudiantes 2-1 River Primera División 2016/17: Independiente 1-0 River

Independiente 1-0 River Superliga 2019/20: Estudiantes 0-2 River

Estudiantes 0-2 River Copa de la Liga 2021: River 0-1 Argentinos Juniors

River 0-1 Argentinos Juniors Copa Libertadores 2021: Argentinos Juniors 1-1 River

Argentinos Juniors 1-1 River Copa Libertadores 2021: River 2-0 Argentinos Juniors

River 2-0 Argentinos Juniors Liga Profesional 2021: River 3-0 Argentinos Juniors

River 3-0 Argentinos Juniors Copa de la Liga 2022: River 4-2 Argentinos Juniors

River 4-2 Argentinos Juniors Liga Profesional 2022: Argentinos 0-3 River