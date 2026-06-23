La provocadora reacción de Messi que encendió las redes tras romper otro récord mundialista
El capitán argentino no solo fue decisivo, sino que además protagonizó una escena que rápidamente se viralizó y generó todo tipo de interpretaciones.
Lionel Messi volvió a ser el gran protagonista de una nueva jornada inolvidable para la Selección Argentina en el Mundial 2026. El rosarino marcó los dos goles con los que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni derrotó 2-0 a Austria y aseguró de manera anticipada el primer puesto del Grupo J. Sin embargo, más allá de la actuación futbolística y del récord histórico que alcanzó, una particular reacción del capitán durante el encuentro terminó captando la atención de miles de fanáticos alrededor del mundo.
La secuencia ocurrió inmediatamente después de la apertura del marcador. Tras una gran definición de zurda que dejó sin respuestas al arquero austríaco, Messi inició su festejo habitual, pero segundos después dirigió su mirada hacia uno de los costados del campo de juego. Allí se encontraba el banco de suplentes de Austria, hacia donde lanzó un gesto que no pasó desapercibido para las cámaras de televisión.
Las imágenes mostraron al capitán argentino observando fijamente hacia ese sector mientras realizaba una expresión desafiante, acompañada por un movimiento de la mano que generó múltiples interpretaciones. Rápidamente comenzaron a circular versiones sobre un posible intercambio verbal previo con integrantes del seleccionado europeo o reclamos relacionados con la jugada que terminó en el primer tanto argentino.
Aunque no hubo declaraciones oficiales que aclararan la situación, distintos análisis posteriores sugirieron que desde el banco austríaco habrían protestado una presunta infracción en el inicio de la acción que terminó con el gol. La reacción del capitán habría sido una respuesta a esos cuestionamientos, aunque ninguna de las partes confirmó públicamente esa hipótesis.
Como suele ocurrir cada vez que el capitán argentino protagoniza una escena de este tipo, las redes sociales se llenaron de comentarios, memes y mensajes de admiración. Muchos usuarios recordaron otros momentos en los que la "Pulga" mostró una faceta más combativa dentro de la cancha, especialmente en partidos de alta tensión. Entre las comparaciones más repetidas apareció el recordado episodio con Wout Weghorst durante el Mundial de Qatar 2022.
“Después de tantos años todavía no aprendieron que hacerlo calentar a Messi es lo peor que podés hacer”, fue uno de los comentarios que más se replicó en distintas plataformas digitales. El mensaje reflejaba una idea compartida por muchos fanáticos: cuando el rosarino se siente desafiado, suele responder de la mejor manera posible dentro del terreno de juego.
La jornada, además, tuvo un condimento especial por lo que significó en términos históricos. Pese a haber desperdiciado un penal en los primeros minutos, Messi logró recuperarse y terminó firmando una actuación memorable. Su primer gol le permitió llegar a las 18 conquistas mundialistas y superar definitivamente a Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales. Más tarde, completó su doblete para sellar la victoria argentina.
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