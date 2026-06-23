La provocadora reacción de Messi que encendió las redes tras romper otro récord mundialista

Como suele ocurrir cada vez que el capitán argentino protagoniza una escena de este tipo, las redes sociales se llenaron de comentarios, memes y mensajes de admiración. Muchos usuarios recordaron otros momentos en los que la "Pulga" mostró una faceta más combativa dentro de la cancha, especialmente en partidos de alta tensión. Entre las comparaciones más repetidas apareció el recordado episodio con Wout Weghorst durante el Mundial de Qatar 2022.

messi seleccion argentina 1

“Después de tantos años todavía no aprendieron que hacerlo calentar a Messi es lo peor que podés hacer”, fue uno de los comentarios que más se replicó en distintas plataformas digitales. El mensaje reflejaba una idea compartida por muchos fanáticos: cuando el rosarino se siente desafiado, suele responder de la mejor manera posible dentro del terreno de juego.

La jornada, además, tuvo un condimento especial por lo que significó en términos históricos. Pese a haber desperdiciado un penal en los primeros minutos, Messi logró recuperarse y terminó firmando una actuación memorable. Su primer gol le permitió llegar a las 18 conquistas mundialistas y superar definitivamente a Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales. Más tarde, completó su doblete para sellar la victoria argentina.