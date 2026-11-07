Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil EN VIVO: clasificación, carrera y posiciones, minuto a minuto

Colapinto quiere repetir su rendimiento de México

En la previa del Gran Premio de Brasil, el argentino expresó su entusiasmo por competir en uno de los escenarios más emblemáticos del calendario y dejó en claro cuál será el objetivo de Alpine para el fin de semana.

"El circuito de Interlagos es realmente histórico y es un lugar que ofrece oportunidades para aprovechar. Nos gustaría trasladar a este fin de semana el ritmo de carrera que mostramos en Ciudad de México y cerrar la triple cita con un buen resultado", manifestó en declaraciones difundidas por la escudería.

Además, se refirió a lo ocurrido en la última competencia, en la que terminó sin sumar puntos debido a la sanción que recibió por una infracción bajo banderas amarillas en la vuelta 68.

"Fue una pena irnos de Ciudad de México sin puntos tras una tarde muy luchada. Fue una carrera muy movida, y lo positivo es que pudimos ejecutarla muy bien, mostrar buen ritmo y competir en el top ten, que es lo que debemos seguir haciendo este fin de semana en Sao Paulo", sostuvo.