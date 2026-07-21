El inesperado mensaje de Sarah Jessica Parker para Lionel Messi: "No es lindo verlo..."

Lapidaria reacción de argentinos a la burla de Rosalía por la derrota ante España: "Pedazo de careta"

Más allá de los festejos de España en Madrid o de la calurosa bienvenida a la Argentina en Ezeiza, la final del Mundial 2026 continúa generando repercusiones en las redes sociales. El episodio más reciente lo protagonizó Mia Khalifa, quien subió un video a TikTok al ritmo de Rosalía, logrando que la propia artista española lo reposteara.

Aún contagiada por la emoción del segundo título de La Roja, la exactriz envió un guiño musical desde el balcón de su residencia en Nueva York, tan solo un día después del decisivo encuentro en el MetLife Stadium. En la publicación, Khalifa sincronizó sus labios con una estrofa del tema "La perla" y dejó un mensaje sin rodeos: así es "como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas".

Lo cierto es que el hecho de que Rosalía compartiera ese video fue visto como un desaire por parte de sus seguidores argentinos, los cuales no dudaron en hacérselo saber.

La reacción de los argentinos a la burla de Rosalía por la final ante España

Inmediatamente después de que la artista republicó el video en cuestión, su TikTok se inundó de comentarios negativos liquidándola: "Después no vengas a hacer promo a Argentina"; "Al final sos una hipócrita, qué lástima"; "Pedazo de careta"; y "Más sensibilidad a tu público argentino que pagó para verte en dos semanas", fueron los primeros mensajes.

A los que se sumaron los siguientes: "Pero después para venir a promocionar tu álbum a Argentina no tenés problema, ¿no? Por lo menos tené un poquito de respeto por todos los fans que pagaron cientos de miles de pesos para verte en dos semanas, caradura"; "Pelotuda a pedal"; "Qué decepción, Rosalía. Al final, la perla terminaste siendo vos con Argentina que te dio mucho. Esta sí no me la vi venir de vos", entre otros.

En tanto, muchos apuntaron los shows que Rosalía dará a principios de agosto en Buenos Aires: "Qué feo, a una semana de tu show en Buenos Aires, en el país que te recibió con los brazos abiertos cuando el mundo te daba la espalda"; y "Ojalá las 'perlas' devuelvan todas las entradas de los conciertos que tenés en su país".

En tanto, muchos señalan que hay fanáticos devolviendo sus entradas, en repudio a lo que hizo la artista. Sin lugar a dudas, esto afectó a Rosalía, que decidió revertir su republicación de Mia Khalifa.