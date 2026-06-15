La reacción de Vozinha al enterarse que se convirtió en una celebridad de las redes sociales
Luego de ser figura ante España, el veterano arquero de Cabo Verde se enteró en una entrevista que tenía casi 2 millones de seguidores en Instagram.
El veterano arquero de Cabo Verde, Vozinha, se convirtió en el gran protagonista de la jornada del Mundial 2026 no solo por su histórica actuación dentro de la cancha ante España, sino también por un fenómeno digital sin precedentes que transformó por completo sus redes sociales.
La respuesta del público digital fue veloz y totalmente abrumadora tras ser elegido como la gran figura del histórico empate de su selección ante el combinado español. Antes del inicio del encuentro, el guardameta apenas contaba con una modesta base de 50 mil seguidores en su cuenta de Instagram, pero al finalizar el tiempo reglamentario, su perfil estalló por completo.
El arquero se enteró de esta inesperada fama en pleno campo de juego, apenas consumado el pitazo final, durante una entrevista con una periodista de Brasil. La cronista se acercó para dialogar con él y le mostró la pantalla de su teléfono para enseñarle lo que estaba ocurriendo en las plataformas digitales.
Vozinha influencer: sorpresa, risas y el premio MVP
Él simplemente no lo podía creer. Al ver el dispositivo, descubrió que su cuenta había pasado de aquellos 50.000 seguidores a la increíble suma de 1.7 millones en un santiamén. Al asimilar la cifra, Vozinha comenzó a reírse a carcajadas, en un claro gesto de sorpresa y profunda emoción.
Además de recibir formalmente el galardón como el MVP (Jugador Más Valioso) de la jornada por sostener el arco de Cabo Verde frente a una potencia, el experimentado futbolista se ganó de inmediato el cariño del público internacional, coronando una tarde que recordará para siempre tanto en lo deportivo como en lo personal.
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