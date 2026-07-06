La respuesta de Gianinna Maradona a la hermana de Matías Morla: "Me hubiese encantado romperte la cabeza"

El explosivo descargo de Gianinna Maradona

Estas declaraciones provocaron la inmediata furia de Gianinna Maradona. A través de sus historias de Instagram, la hija del astro lanzó un duro y extenso mensaje dirigido directamente hacia la testigo. "No es casual que con las únicas que no hablabas éramos nosotras dos, no hablabas conmigo ni con mi hermana xq rechazamos el sueldo que nos quería dar tu hermano", expuso en su publicación, asegurando que Vanesa Morla no las toleraba por haberse negado a aceptar "el pedazo" de los negocios de su padre que les habían ofrecido.