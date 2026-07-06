La respuesta de Gianinna Maradona a la hermana de Matías Morla: "Me hubiese encantado romperte la cabeza"
La hija del Diez explotó en las redes sociales tras la declaración de la hermana de Matías Morla, quien aseguró que el astro había elegido la casa de Tigre.
En el marco de una nueva audiencia por el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona, Vanesa, hermana de Matías Morla exabogado del Diez, declaró este lunes ante el Tribunal de San Isidro. En su testimonio, la mujer aseguró que el propio exfutbolista fue quien eligió la casa de Tigre para llevar adelante su internación domiciliaria.
El explosivo descargo de Gianinna Maradona
Estas declaraciones provocaron la inmediata furia de Gianinna Maradona. A través de sus historias de Instagram, la hija del astro lanzó un duro y extenso mensaje dirigido directamente hacia la testigo. "No es casual que con las únicas que no hablabas éramos nosotras dos, no hablabas conmigo ni con mi hermana xq rechazamos el sueldo que nos quería dar tu hermano", expuso en su publicación, asegurando que Vanesa Morla no las toleraba por haberse negado a aceptar "el pedazo" de los negocios de su padre que les habían ofrecido.
En el fuerte texto, Gianinna recordó además un dramático episodio vivido con la pareja de Maximiliano Pomargo: "Ese día que yo me lo quise llevar vos me mandaste a sacar con la policía, hija de mil p...".
"Me hubiese encantado ser maleducada y violenta para hoy romperte la cabeza. Te va a volver todo el mal que hiciste, vos, tu hermano y tu marido rata INMUNDA", sentenció la hija de Claudia Villafañe sin ningún tipo de filtro.
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