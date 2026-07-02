Declaró Matías Morla en el juicio por la muerte de Maradona: los explosivos audios contra sus hijas

La tensión en el tribunal aumentó cuando se reprodujo un mensaje en el que Morla atacaba directamente a Gianinna Maradona, molesta en su momento con Leopoldo Luque por difundir una foto de su padre en redes sociales: "Es una gorda nefasta, sacale 142 fotos".

Mientras los audios resonaban en el recinto, las tres hijas del "Diez" presenciaban la escena. Al escuchar ese fragmento, Gianinna reaccionó con una risa irónica, lo que llevó a Morla a acotar: "Siento vergüenza", y a pedir disculpas públicas.

Acto seguido, la fiscalía expuso otro audio del apoderado, aunque esta vez enviado directamente a Diego Maradona, donde intentaba advertirle sobre las intenciones de su hija: "Gianinna está instalando como que vos estás preso ahí y borracho, y yo estoy diciendo que estás ahí en cuarentena en un estado normal. No sé por qué Gianinna hace eso, es porque quiere defender a la madre en un juicio".