Declaró Matías Morla en el juicio por la muerte de Maradona: los explosivos audios contra sus hijas
"Fui su mejor amigo, su apoderado y trabajamos juntos. Fui su apoderado hasta su muerte", fue una de sus fuertes declaraciones ante las hijas del "10".
En lo que fue su primera declaración en el juicio que investiga la muerte de Diego Maradona, el abogado Matías Morla se presentó este jueves ante los tribunales de San Isidro. El momento más tenso de la audiencia ocurrió cuando se reprodujeron una serie de mensajes de voz de su autoría, en los cuales lanzaba duras críticas hacia las hijas del ídolo.
Al prestar testimonio sobre su verdadera relación con el "10", Matías Morla abrió su declaración de manera tajante: "Fui su mejor amigo, su apoderado y trabajamos juntos. Fui su apoderado hasta su muerte". Asimismo, el abogado se refirió a su trato con dos de los principales imputados en la causa, el neurocirujano y el psicólogo del astro: "Yo tenía vínculo con Leopoldo Luque y Carlos Díaz. Nos unía el trabajo con Maradona, con Díaz tuve más afinidad. Fue una relación profesional".
Y añadió: "Yo tenía vínculo con Leopoldo Luque y Carlos Díaz. Nos unía el trabajo con Maradona, con Díaz tuve más afinidad. Fue una relación profesional".
Seguidamente, sostuvo en relación a Diego: "Yo era apoderado y tenía la administración de los negocios. Era su representante, presentaba contratos para las gestiones comerciales y llevábamos todo tipo de funciones junto a una contadora".
Los audios de Matías Morla contra las hijas de Diego Maradona
Uno de los peores archivos que se escucharon en la sala de audiencias iba dirigido a Leopoldo Luque y criticaba de manera desagradable a una de las hijas de Diego: "Gorda forra desagradecida. Yo soy pueblo, amigo. Tendría que decirme gracias. Voy a ir a lo de Diego y me voy a sacar 20 fotos, jajaja".
La tensión en el tribunal aumentó cuando se reprodujo un mensaje en el que Morla atacaba directamente a Gianinna Maradona, molesta en su momento con Leopoldo Luque por difundir una foto de su padre en redes sociales: "Es una gorda nefasta, sacale 142 fotos".
Mientras los audios resonaban en el recinto, las tres hijas del "Diez" presenciaban la escena. Al escuchar ese fragmento, Gianinna reaccionó con una risa irónica, lo que llevó a Morla a acotar: "Siento vergüenza", y a pedir disculpas públicas.
Acto seguido, la fiscalía expuso otro audio del apoderado, aunque esta vez enviado directamente a Diego Maradona, donde intentaba advertirle sobre las intenciones de su hija: "Gianinna está instalando como que vos estás preso ahí y borracho, y yo estoy diciendo que estás ahí en cuarentena en un estado normal. No sé por qué Gianinna hace eso, es porque quiere defender a la madre en un juicio".
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