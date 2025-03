La revelación de Mario Pergolini sobre Riquelme el día que murió Diego Maradona

“Fue un día de locos, con idas y vueltas sobre el velorio. Se lo disputaban el gobierno nacional de Alberto Fernández, el de la Ciudad con Horacio Rodríguez Larreta y Boca, que quería rendirle su homenaje”, recordó el conductor, evocando el tira y afloje entre las autoridades y el club.

Sin embargo, el momento más difícil llegó cuando le tocó dar la noticia a Riquelme, figura clave del xeneize y amigo cercano de Maradona. “Me avisaron que Diego había muerto y yo tuve que llamarlo a Román para contarle. No es fácil decirle algo así a alguien que lo quería tanto y que era tan parte de su historia”, narró Pergolini, visiblemente conmovido. “Fue un golpe tremendo, no solo por lo que significaba Diego para el fútbol, sino por tener que asumir esa responsabilidad en un contexto tan raro, con la pandemia encima”.

El conductor no escatimó en detalles sobre sus sensaciones encontradas: “Había sorpresa, porque nadie lo esperaba; dolor, porque se iba un tipo único; y una mezcla de bronca y tristeza por cómo se manejaron las cosas después”. También reflexionó sobre el impacto de Maradona en Boca y en el país, destacando cómo su partida marcó un antes y un después: “Era el 10, el que siempre aparecía en los momentos importantes. Contarle eso a Román fue como cerrar un capítulo”.

Mario Pergolini criticó a Riquelme, pero dijo que supera a Mick Jagger

En diálogo con un programa de streaming, Pergolini recordó su paso por Boca, donde compartió gestión con Riquelme, que en aquel momento era el vicepresidente segundo. Además, subrayó que su salida se dio por los constantes choques con el ex enganche y sus compañeros: “Vi un par de cosas que no me gustaron. En un momento dije: 'Yo no vine a hacer esto acá. No vine a pelearme con ustedes”.

Otro de los aspectos que criticó de Riquelme fue su personalismo y su incapacidad para armar grupos de trabajo: “Una pena, porque yo creo que con lo que él podía hacer en fútbol y lo que yo lo podría haber acompañado… creo que él no se permite eso. 'Esto es con mi gente, con mis reglas, a mi forma'”. Y continuó: “Yo creo que dirigir no es lo mismo que ser un ídolo. No basta con tu intención de 'yo quiero este lugar', a esta institución, a este colegio, a este club. Hay que hacer otro tipo de cosas. Y creo que una de las cosas que hay que hacer es entender los lugares que uno ocupa”.

Sin embargo, reconoció que nunca vio un nivel de idolatría como el de Riquelme en Boca: “Tiene algo que es increíble, y es algo muy difícil de lidiar, que es recontra amado. Es llevado a un lugar increíble. Yo he estado con Mick Jagger, con Bill Gates, he comido con Bono. No producen lo que producen los jugadores de fútbol, y sobre todo los ídolos de fútbol”. Por último, se refirió a la posibilidad de volver a presentarse por un puesto en la dirigencia de Boca: “A veces pienso que voy a volver, la mayoría de las veces pienso que no. Si vuelvo, ya conozco bastante el paño”.