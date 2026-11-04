El futbolista argentino que bancó a Owono tras el golpe que le costó la vida a Jesús de Miguel
Lautaro Spatz, defensor del equipo andorrano y uno de los primeros en asistir al delantero de Tenerife, publicó una emotiva carta en la que expresó su dolor por la tragedia.
La muerte de Jesús de Miguel, delantero de CD Tenerife que sufrió un paro cardiorrespiratorio después de recibir un fuerte rodillazo del arquero Jesús Owono, continúa generando conmoción en el fútbol español. En medio de las críticas y las acusaciones contra el guardameta de FC Andorra, un futbolista argentino de su equipo decidió salir públicamente en su defensa.
Se trata de Lautaro Spatz, defensor que estuvo presente en el encuentro y fue uno de los primeros en acercarse al atacante cuando quedó tendido sobre el campo de juego. El argentino pidió rápidamente la asistencia médica y, horas después de conocerse el fallecimiento del futbolista, compartió un mensaje cargado de dolor en sus redes sociales.
La carta de Lautaro Spatz tras la muerte de Jesús de Miguel
El exjugador de Defensores de Belgrano expresó el impacto que provocó lo sucedido entre los integrantes del plantel de Andorra y reconoció que será una situación difícil de superar. "Hay momentos en los que el fútbol deja de tener sentido. Momentos en los que te marcan para siempre y que te hacen darte cuenta de lo frágil que puede ser la vida. Lo que vivimos es algo que ninguno de nosotros jamás olvidará. Una tragedia que nos ha dejado completamente rotos, sin palabras y con una tristeza difícil de explicar", comenzó.
Después, dedicó unas palabras a los familiares y allegados del delantero de Tenerife, fallecido a los 30 años: "En primer lugar, quiero trasladar mi más sentido pésame y todo mi cariño a la familia, amigos y seres queridos de Jesús. Así como a toda la familia chicharrera y a toda la familia del fútbol. Desde ayer, toda la plantilla del FC Andorra estamos conmocionados, hundidos y afectados por lo sucedido. Es una tragedia que jamás hubiéramos imaginado vivir en un terreno de juego".
El respaldo al arquero Jesús Owono
Uno de los momentos más importantes de la publicación llegó cuando Spatz se refirió a su compañero, quien quedó en el centro de los cuestionamientos por la acción que terminó con la muerte de De Miguel. El mensaje fue compartido por otros integrantes del plantel de Andorra, que también atraviesa un profundo estado de conmoción.
El argentino quiso destacar la calidad humana del arquero ecuatoguineano y explicar cómo está atravesando las horas posteriores al episodio: "También quiero tener unas palabras para mi compañero, portero y amigo, que está profundamente afectado por lo ocurrido. Quienes lo conocemos sabemos de la clase de persona que es. Lo mucho que está sufriendo en estos momentos y que jamás tendría intención de hacerle daño a nadie".
Para finalizar, el defensor hizo hincapié en que se trató de una situación que nadie podía imaginar que tuviera semejante desenlace: "En el fútbol existen situaciones fortuitas, pero nadie puede imaginar que una de ellas pueda terminar con unas consecuencias tan trágicas. Hoy el fútbol no importa. Solo queda acompañar en el dolor, mostrar el máximo respeto y mandar toda nuestra fuerza a la familia y a quienes están sufriendo esta terrible pérdida. Descansa en paz, Demi".
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