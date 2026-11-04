El futbolista argentino que bancó a Owono tras el golpe que le costó la vida a Jesús de Miguel

El argentino quiso destacar la calidad humana del arquero ecuatoguineano y explicar cómo está atravesando las horas posteriores al episodio: "También quiero tener unas palabras para mi compañero, portero y amigo, que está profundamente afectado por lo ocurrido. Quienes lo conocemos sabemos de la clase de persona que es. Lo mucho que está sufriendo en estos momentos y que jamás tendría intención de hacerle daño a nadie".

Para finalizar, el defensor hizo hincapié en que se trató de una situación que nadie podía imaginar que tuviera semejante desenlace: "En el fútbol existen situaciones fortuitas, pero nadie puede imaginar que una de ellas pueda terminar con unas consecuencias tan trágicas. Hoy el fútbol no importa. Solo queda acompañar en el dolor, mostrar el máximo respeto y mandar toda nuestra fuerza a la familia y a quienes están sufriendo esta terrible pérdida. Descansa en paz, Demi".