Lionel Scaloni se reunió con algunos futbolistas de la Selección Argentina en España

Más allá de los nombres propios, el valor del encuentro estuvo en el gesto: Scaloni eligió sentarse a la mesa con sus dirigidos, compartir un momento fuera de la cancha y reforzar la idea de grupo aun en contextos de dispersión geográfica. En paralelo a esta cena, también mantuvo reuniones vinculadas a la planificación deportiva, entre ellas un intercambio con Diego Simeone, DT del Atlético Madrid, en el que se abordaron cuestiones relacionadas con el calendario internacional y los futbolistas convocables.

Con la Finalissima ante España en el horizonte y un calendario exigente por delante, Scaloni continúa apostando a una conducción basada en la cercanía y el seguimiento permanente. La cena en Madrid no fue un hecho aislado, sino una muestra más de una manera de liderar que prioriza el contacto directo y la construcción de confianza.