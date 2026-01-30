Lionel Scaloni se reunió con algunos futbolistas de la Selección Argentina en España
El entrenador de la Selección Argentina compartió un encuentro distendido con varios futbolistas albicelestes en Europa, en una señal de cercanía y seguimiento permanente.
Lionel Scaloni volvió a mostrar una de las facetas que marcó su ciclo al frente de la Selección Argentina: la construcción de vínculos cercanos y el contacto directo con los jugadores que conforman la base del equipo. En su reciente paso por Europa, el entrenador protagonizó un encuentro que, si bien no estaba en agenda pública, dejó un mensaje claro puertas adentro.
En Madrid, el director técnico compartió una cena junto a integrantes de su equipo de trabajo y varios futbolistas argentinos que se desempeñan en el continente, en una reunión que combinó distensión, charla futbolera y seguimiento personal. La imagen del encuentro, que rápidamente se difundió en redes sociales, reflejó un clima relajado, alejado de la formalidad de las concentraciones o las fechas FIFA.
El oriundo de Pujato, acompañado por sus colaboradores más cercanos, aprovechó la ocasión para intercambiar impresiones con jugadores que forman parte habitual de la órbita de la Selección y con otros que aparecen como alternativas de cara a lo que viene. No se trató de una convocatoria oficial ni de una charla estructurada, sino de un espacio informal que refuerza una dinámica que el cuerpo técnico sostiene desde hace años.
Este tipo de encuentros se convirtió en una constante del ciclo Scaloni, especialmente cuando el calendario internacional no permite reunir al plantel completo. La cena en la capital española funcionó como una forma de mantener el contacto, escuchar de primera mano las sensaciones de los futbolistas en sus clubes y sostener la identidad de grupo que fue clave en los últimos éxitos del seleccionado.
La cercanía, el diálogo y la sensación de pertenencia siguen siendo pilares de una gestión que prioriza lo humano tanto como lo futbolístico. Entre los presentes no estuvieron Giuliano Simeone ni Nahuel Molina, aunque sí participaron otros jugadores argentinos que militan en ligas europeas y que forman parte del radar del entrenador.
Más allá de los nombres propios, el valor del encuentro estuvo en el gesto: Scaloni eligió sentarse a la mesa con sus dirigidos, compartir un momento fuera de la cancha y reforzar la idea de grupo aun en contextos de dispersión geográfica. En paralelo a esta cena, también mantuvo reuniones vinculadas a la planificación deportiva, entre ellas un intercambio con Diego Simeone, DT del Atlético Madrid, en el que se abordaron cuestiones relacionadas con el calendario internacional y los futbolistas convocables.
Con la Finalissima ante España en el horizonte y un calendario exigente por delante, Scaloni continúa apostando a una conducción basada en la cercanía y el seguimiento permanente. La cena en Madrid no fue un hecho aislado, sino una muestra más de una manera de liderar que prioriza el contacto directo y la construcción de confianza.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario