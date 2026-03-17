La Selección Argentina jugará un amistoso como local antes del Mundial 2026: cuándo y contra quién
Tras la cancelación de la Finalissima, el equipo de Lionel Scaloni disputará un partido preparatorio. Fecha y rival en el amistoso de la Selección argentina.
La Selección Argentina recalcula su hoja de ruta. Luego de que se confirmara la suspensión de la tan esperada Finalissima, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció oficialmente que el equipo nacional regresará al país para aprovechar la ventana de partidos y reencontrarse con su gente.
A través de un comunicado publicado en su sitio web bajo el lema "¡Nos vemos en Argentina!", la entidad madre del fútbol local brindó los primeros detalles de la nueva agenda que afrontarán los campeones del mundo.
Selección argentina: entrenamiento en casa y nuevo rival confirmado
Ante la imposibilidad de disputar el trofeo intercontinental, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni diagramó un plan de acción enfocado en afianzar el funcionamiento del equipo y sumar minutos de juego.
IMPORTANTE: Ángel Di María no le cerró puerta a la Selección argentina y dejó un mensaje para Lionel Scaloni
El cronograma de la Albiceleste para los próximos días incluirá:
-
Regreso al país: La delegación viajará a la Argentina para concentrar en el predio de Ezeiza.
Prácticas intensivas: Se llevará a cabo una semana completa de labores colectivas bajo las órdenes del cuerpo técnico para ajustar detalles tácticos.
Partido preparatorio: El cierre de la convocatoria será con un encuentro amistoso oficial frente al seleccionado de Guatemala, programado para el martes 31 de marzo.
Este sorpresivo cambio de planes no solo servirá para que el entrenador continúe evaluando alternativas en el armado del plantel en el Mundial 2026, sino que representa una oportunidad inesperada para que los hinchas argentinos puedan volver a ver a la Selección jugando de local.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario