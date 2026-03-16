Un héroe de la Selección argentina se retiró del fútbol porque Diego Milito no lo llamó para jugar en Racing
Chiquito Romero decidió colgar los guantes a los 39 años tras su paso por Argentinos Juniors. El exarquero de la Selección argentina iniciará una nueva etapa.
El fútbol despide a uno de sus arqueros más emblemáticos de la Selección argentina. Sergio "Chiquito" Romero tomó la decisión definitiva de retirarse del profesionalismo a los 39 años, poniendo fin a una carrera plagada de grandes hitos a nivel internacional.
Según informó el periodista Federico Cristofanelli en un artículo publicado por el portal Infobae, tras su reciente y breve paso por Argentinos Juniors, Romero evaluó distintas ofertas en el último mercado de pases. Su requisito innegociable era radicarse en Buenos Aires por cuestiones familiares. Sin embargo, ninguna propuesta terminó de convencerlo y la falta de un llamado clave aceleró su decisión de colgar los guantes.
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El llamado de Racing que nunca llegó
Surgido de la cantera de la Academia, el arquero especuló hasta último momento con un posible regreso a Avellaneda tras la salida de Gabriel Arias. Su ilusión era volver a defender los colores del club que lo vio nacer, compitiendo por el puesto con Facundo Cambeses.
No obstante, su relación con la institución (y especialmente con los hinchas) quedó desgastada luego de los cruces que protagonizó jugando para Boca Juniors en la Copa Libertadores. Finalmente, el presidente Diego Milito y el entrenador Gustavo Costas decidieron no contactarlo y optaron por repatriar a Matías Tagliamonte desde Unión de Santa Fe, cerrándole definitivamente las puertas de Racing.
El futuro de Chiquito Romero como director técnico
A pesar de dejar el campo de juego, Romero no se alejará del fútbol. El misionero se recibió de director técnico en 2023 y ya tiene conformado su propio cuerpo técnico para iniciar su carrera del otro lado de la línea de cal.
"Tengo todo pensado y armado para el momento que me decida. Voy a dar el paso sin ningún problema. ¿Mi estilo como entrenador? El fútbol son momentos, nombres y amoldarse al plantel que te toca. Ser dirigido por Van Gaal, Mourinho, el Tata Martino y Alejandro Sabella me fueron dando herramientas", confesó hace unos meses en diálogo con DSports Radio.
Récord en la Selección argentina
Con 96 presencias, Chiquito se retira ostentando el récord de ser el arquero con más partidos disputados en la historia de la Selección Argentina, siendo pieza clave en el subcampeonato del Mundial de Brasil 2014 y héroe indiscutido en la histórica tanda de penales ante Holanda.
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