Un héroe de la Selección argentina se retiró del fútbol porque Diego Milito no lo llamó para jugar en Racing

El futuro de Chiquito Romero como director técnico

A pesar de dejar el campo de juego, Romero no se alejará del fútbol. El misionero se recibió de director técnico en 2023 y ya tiene conformado su propio cuerpo técnico para iniciar su carrera del otro lado de la línea de cal.

"Tengo todo pensado y armado para el momento que me decida. Voy a dar el paso sin ningún problema. ¿Mi estilo como entrenador? El fútbol son momentos, nombres y amoldarse al plantel que te toca. Ser dirigido por Van Gaal, Mourinho, el Tata Martino y Alejandro Sabella me fueron dando herramientas", confesó hace unos meses en diálogo con DSports Radio.

Récord en la Selección argentina

image El día que Chiquito Romero se convirtió en héroe de la Selección argentina

Con 96 presencias, Chiquito se retira ostentando el récord de ser el arquero con más partidos disputados en la historia de la Selección Argentina, siendo pieza clave en el subcampeonato del Mundial de Brasil 2014 y héroe indiscutido en la histórica tanda de penales ante Holanda.