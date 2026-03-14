Mundial 2026: Ángel Di María no le cerró puerta a la Selección argentina y dejó un mensaje para Lionel Scaloni

Di María sobre su posible regreso a la Selección Argentina Di María sobre su posible regreso a la Selección Argentina para jugar el Mundial 2026

El esfuerzo para jugar en el Gigante con Rosario Central

El extremo fue el jugador clave para destrabar el partido, ingresando en el complemento para dar la asistencia del gol del triunfo. Al ser consultado por su sobrecarga en el aductor, confesó el sacrificio que hizo para estar presente: "Esta semana nada, entrené solamente ayer (viernes) con el equipo un poquito para ver las sensaciones. Me sentí más o menos bien y no quería perderme la fiesta, la gente, jugar en el Gigante otra vez".