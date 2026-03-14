Mundial 2026: Ángel Di María no le cerró puerta a la Selección argentina y dejó un mensaje para Lionel Scaloni
Tras ser la gran figura de Rosario Central ante Banfield, el Fideo dejó una fuerte frase sobre su regreso a la Selección Argentina para el Mundial 2026.
Luego de brillar en la victoria de Rosario Central frente a Banfield por el Torneo Apertura, Ángel Di María rompió el silencio. El ídolo del Canalla habló sobre su reciente lesión muscular, su nuevo rol en el equipo y dejó un sugerente mensaje sobre la Selección argentina para jugar el Mundial 2026.
La respuesta de Di María sobre su regreso a la Selección
Tras su retiro de la albiceleste luego de la última Copa América, el campeón del mundo fue consultado por la cadena ESPN sobre si existe alguna posibilidad de un sorpresivo retorno. Lejos de esquivar la pregunta o dar una negativa rotunda, el atacante respondió con una sonrisa cómplice.
"Sigo en la misma. Como le dije a tu compañero, Scaloni hace zapping en Europa, nosotros estamos tranquilos acá", soltó el Fideo en tono de broma, dejando entrever que el cuerpo técnico nacional se enfoca en las grandes ligas del Viejo Continente, pero sin cerrarle definitivamente la puerta al combinado nacional.
El esfuerzo para jugar en el Gigante con Rosario Central
El extremo fue el jugador clave para destrabar el partido, ingresando en el complemento para dar la asistencia del gol del triunfo. Al ser consultado por su sobrecarga en el aductor, confesó el sacrificio que hizo para estar presente: "Esta semana nada, entrené solamente ayer (viernes) con el equipo un poquito para ver las sensaciones. Me sentí más o menos bien y no quería perderme la fiesta, la gente, jugar en el Gigante otra vez".
Además, el ídolo rosarino reflexionó sobre su nueva función dentro de la cancha, priorizando la inteligencia por sobre el desgaste físico ante la velocidad de los jóvenes. "Ya de organizador, ya cambié, ya no estoy más para el ida y vuelta", admitió entre risas. "Estoy ahí en el uno contra uno y tratar de asistir, y me pone muy contento que mis compañeros hagan los goles", concluyó.
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