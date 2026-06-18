La Selección Argentina y Austria vuelven a verse las caras: cómo está el historial entre ambos
La Albiceleste enfrentará a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Será el primero en una competencia oficial organizada por la FIFA.
La Selección Argentina afrontará este lunes un compromiso que puede resultar decisivo para su futuro en el Mundial 2026. Después de un sólido debut con victoria frente a Argelia, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se medirá con Austria por la segunda jornada del Grupo J, con la posibilidad de sellar anticipadamente su clasificación a los 16avos de final.
Más allá de la importancia que tiene el encuentro en el presente, el partido también despertó interés por un dato particular: Argentina y Austria casi no tienen antecedentes entre sí. De hecho, apenas se enfrentaron en dos oportunidades a lo largo de toda su historia y nunca antes lo hicieron en un torneo oficial de la FIFA.
El historial entre la Selección Argentina y Austria previo al duelo en el Mundial 2026
El primer capítulo de esta breve historia se escribió el 21 de mayo de 1980 en Viena. En aquel entonces, la Albiceleste llegaba como campeona del mundo tras el título obtenido en 1978 y contaba con un joven Diego Armando Maradona que comenzaba a consolidarse en la selección mayor luego de haber brillado en el Mundial Sub-20 de Japón.
Aquella noche quedó marcada por una actuación memorable del astro argentino. Maradona convirtió tres goles en la contundente victoria por 5-1 frente a los austríacos, firmando el único hat-trick de toda su carrera con la camiseta de la Selección. Los otros tantos del conjunto nacional fueron obra de Santiago Santamaría y Leopoldo Jacinto Luque. El resultado reflejó una amplia superioridad argentina y dejó una de las actuaciones individuales más recordadas del Diez en sus primeros años representando al país.
Hubo que esperar una década para que ambos equipos volvieran a cruzarse. El segundo enfrentamiento tuvo lugar el 3 de mayo de 1990, nuevamente en suelo austríaco. En esa ocasión, el encuentro formó parte de la preparación de Argentina para el Mundial de Italia, torneo al que llegaría defendiendo la corona obtenida cuatro años antes en México.
El escenario elegido fue el Estadio Ernst Happel y el partido terminó igualado 1-1. Austria golpeó rápidamente y abrió el marcador a los tres minutos mediante Manfred Zsak. Sin embargo, el equipo dirigido por Carlos Salvador Bilardo reaccionó y consiguió la igualdad gracias a Jorge Burruchaga, una de las figuras del seleccionado en aquella época. El empate dejó sensaciones positivas de cara a una Copa del Mundo en la que Argentina terminaría alcanzando la final.
Ahora, 36 años después de aquel amistoso, argentinos y austríacos volverán a encontrarse en un contexto completamente distinto. El choque de este lunes representará el tercer enfrentamiento entre ambos y tendrá un valor histórico adicional, ya que será el primero por los puntos en una competencia oficial de la FIFA. Además, el partido llega con un atractivo extra: tanto Argentina como Austria comenzaron el Mundial con victorias convincentes.
La Albiceleste superó a Argelia, mientras que los europeos hicieron lo propio frente a Jordania. Por ese motivo, el ganador quedará muy cerca de asegurarse el primer puesto del grupo y dará un paso fundamental hacia las fases eliminatorias del certamen. Con pocos antecedentes, pero mucho en juego, ambos seleccionados escribirán un nuevo capítulo de una historia que vuelve a encontrarlos varias décadas después.
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