La Selección Argentina y Austria vuelven a verse las caras: cómo está el historial entre ambos

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Hubo que esperar una década para que ambos equipos volvieran a cruzarse. El segundo enfrentamiento tuvo lugar el 3 de mayo de 1990, nuevamente en suelo austríaco. En esa ocasión, el encuentro formó parte de la preparación de Argentina para el Mundial de Italia, torneo al que llegaría defendiendo la corona obtenida cuatro años antes en México.

El escenario elegido fue el Estadio Ernst Happel y el partido terminó igualado 1-1. Austria golpeó rápidamente y abrió el marcador a los tres minutos mediante Manfred Zsak. Sin embargo, el equipo dirigido por Carlos Salvador Bilardo reaccionó y consiguió la igualdad gracias a Jorge Burruchaga, una de las figuras del seleccionado en aquella época. El empate dejó sensaciones positivas de cara a una Copa del Mundo en la que Argentina terminaría alcanzando la final.

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Ahora, 36 años después de aquel amistoso, argentinos y austríacos volverán a encontrarse en un contexto completamente distinto. El choque de este lunes representará el tercer enfrentamiento entre ambos y tendrá un valor histórico adicional, ya que será el primero por los puntos en una competencia oficial de la FIFA. Además, el partido llega con un atractivo extra: tanto Argentina como Austria comenzaron el Mundial con victorias convincentes.

La Albiceleste superó a Argelia, mientras que los europeos hicieron lo propio frente a Jordania. Por ese motivo, el ganador quedará muy cerca de asegurarse el primer puesto del grupo y dará un paso fundamental hacia las fases eliminatorias del certamen. Con pocos antecedentes, pero mucho en juego, ambos seleccionados escribirán un nuevo capítulo de una historia que vuelve a encontrarlos varias décadas después.