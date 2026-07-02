La Selección Argentina ya está en Miami y una foto de Lionel Messi "haciendo fuerza" se volvió viral
La delegación nacional arribó este jueves por la noche a Miami de cara al partido ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026.
La expectativa va en aumento en los Estados Unidos. La Selección Argentina ya se encuentra instalada en la calurosa Miami para afrontar su primer mata-mata en el Mundial 2026, y viaje dejó una divertida imagen de Lionel Messi que no tardó en volverse viral.
Tras cerrar la fase de grupos, la delegación campeona del mundo aterrizó en suelo miamense de cara al decisivo choque de este viernes ante Cabo Verde por los 16avos de final.
Sin embargo, más allá de la lógica tensión deportiva y el análisis táctico, el arribo del plantel sumó una enorme dosis de humor y tendencia en las plataformas digitales. Todo ocurrió a raíz de una publicación de la cuenta oficial de la Selección en X (ex Twitter), que compartió tres imágenes de los futbolistas descendiendo de la aeronave que los trasladó desde Kansas.
En la fotografía principal se puede ver a Rodrigo De Paul en primer plano bajando la escalerilla, pero las miradas se desviaron inmediatamente hacia el fondo: allí aparece Messi en una pose sumamente extraña que desató una catarata de memes y risas.
El "10" fue capturado sosteniendo su valija carry-on con una expresión facial muy particular, como si estuviera haciendo una fuerza descomunal para levantar el equipaje, lo que provocó que su imagen se volviera viral en cuestión de minutos.
Cambio de planes en la logística de la Selección Argentina
El viaje de la Scaloneta presentó una modificación de último momento respecto a la hoja de ruta original. Si bien estaba previsto que el plantel volara un día antes, el cuerpo técnico decidió sostener un entrenamiento extra en Kansas antes de subirse al avión a las 18:00 hs con destino a Miami.
Esta decisión va en línea con la estricta rutina que la Selección viene manteniendo desde el puntapié inicial del Mundial: priorizar la estabilidad logística en el predio de concentración y recién cambiar de sede una vez que los trabajos futbolísticos más intensos en el campo de juego hayan finalizado.
Último ensayo en un estadio con mística y conocido por Lionel Messi
Ya instalados en la costa este, el búnker argentino terminará de definir el equipo este jueves. Lionel Scaloni comandará la última práctica formal de la semana para pulir los once titulares que buscarán el pase a los octavos de final.
El escenario del viernes será nada menos que el Hard Rock Stadium, un imponente recinto que le trae recuerdos inmejorables y un aura sumamente positiva a la delegación nacional: allí mismo, la Selección Argentina se coronó bicampeona de América tras vencer a Colombia en la épica final de 2024.
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