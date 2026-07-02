La Selección Argentina ya está en Miami y una foto de Lionel Messi "haciendo fuerza" se volvió viral

La foto viral de Lionel Messi en la llegada de la Selección Argentina a Miami.

Cambio de planes en la logística de la Selección Argentina

El viaje de la Scaloneta presentó una modificación de último momento respecto a la hoja de ruta original. Si bien estaba previsto que el plantel volara un día antes, el cuerpo técnico decidió sostener un entrenamiento extra en Kansas antes de subirse al avión a las 18:00 hs con destino a Miami.

Esta decisión va en línea con la estricta rutina que la Selección viene manteniendo desde el puntapié inicial del Mundial: priorizar la estabilidad logística en el predio de concentración y recién cambiar de sede una vez que los trabajos futbolísticos más intensos en el campo de juego hayan finalizado.

Último ensayo en un estadio con mística y conocido por Lionel Messi

Ya instalados en la costa este, el búnker argentino terminará de definir el equipo este jueves. Lionel Scaloni comandará la última práctica formal de la semana para pulir los once titulares que buscarán el pase a los octavos de final.

El escenario del viernes será nada menos que el Hard Rock Stadium, un imponente recinto que le trae recuerdos inmejorables y un aura sumamente positiva a la delegación nacional: allí mismo, la Selección Argentina se coronó bicampeona de América tras vencer a Colombia en la épica final de 2024.