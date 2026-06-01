La Selección Argentina ya tiene indumentaria definida para cada partido de la fase de grupos del Mundial 2026

El cronograma de indumentaria de la Selección Argentina para el Grupo

El seleccionado nacional vestirá sus colores de la siguiente manera:

Fecha 1 (vs. Argelia): Argentina saltará a la cancha con la tradicional camiseta celeste y blanca. El uniforme se completará con pantalón y medias de color azul oscuro. El arquero lucierá un modelo de color naranja.

image La Selección Argentina ya tiene la indumentaria definida para cada partido de la fase de grupos del Mundial 2026

Fecha 2 (vs. Austria): Para el segundo compromiso se repetirá la misma combinación: camiseta titular celeste y blanca, acompañada por short y medias en la gama del azul oscuro. En este caso, el arquero utilizará un modelo verde.

image La Selección Argentina ya tiene la indumentaria definida para cada partido de la fase de grupos del Mundial 2026

Fecha 3 (vs. Jordania): En el cierre de la fase de grupos, el equipo utilizará la indumentaria alternativa, caracterizada por una camiseta de color negro/azul. En este encuentro, tanto el pantalón como las medias serán estrictamente de color negro.

image La Selección Argentina ya tiene la indumentaria definida para cada partido de la fase de grupos del Mundial 2026

De esta forma, en la totalidad de los tres partidos de la primera fase, Argentina vestirá pantalones y medias de tonalidades oscuras.

La comparación con Qatar 2022

La elección de pantalones y medias oscuras para los tres partidos iniciales marca una diferencia respecto a la estrategia de vestimenta utilizada en el Mundial de Qatar 2022, donde las combinaciones variaron de acuerdo a cada rival:

Debut ante Arabia Saudita: En el estreno del torneo anterior, Argentina utilizó la camiseta celeste y blanca combinada con short y medias oscuras (negras), una estética similar a la que implementará en los primeros dos duelos de 2026.

Segundo partido ante México: Para aquel encuentro decisivo, el equipo mantuvo la camiseta celeste y blanca y el short negro, pero cambió a medias blancas por cuestiones de contraste con el rival.

Cierre de grupo ante Polonia: En el último partido de la primera fase en Qatar, la Selección debió apelar a su indumentaria suplente de aquel entonces —de color azul con vivos violetas—, repitiendo dicho tono tanto en el short como en las medias.