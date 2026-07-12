Córdoba: asesinaron a un joven durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina
La víctima, de 20 años, recibió tres disparos por la espalda en San Francisco. La principal hipótesis es que se trató de un ajuste de cuentas y los sospechosos ya fueron identificados.
En medio de los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026, un joven de 20 años fue asesinado de tres disparos por la espalda en la ciudad cordobesa de San Francisco.
El crimen ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada en la esquina de bulevar 25 de Mayo y avenida Libertador Norte, frente al Centro Cívico, uno de los principales puntos de encuentro donde cientos de hinchas celebraban la victoria del conjunto nacional.
De acuerdo con la investigación, el agresor se acercó a la víctima, efectuó varios disparos a corta distancia y escapó junto a un cómplice aprovechando la confusión generada por la multitud. Pese a la gran cantidad de personas que se encontraban en el lugar, no se registraron otros heridos.
Quién era el joven asesinado durante los festejos por la clasificación de la Selección Argentina
La víctima fue identificada como Matías Gerardo Ochonga, de 20 años, quien se encontraba en libertad condicional.
La principal hipótesis que maneja la fiscalía es la de un presunto ajuste de cuentas. Los investigadores sostienen que el ataque estuvo dirigido específicamente contra Ochonga y, por el momento, descartan que se haya tratado de un hecho de violencia al azar relacionado con los festejos por la clasificación de la Selección Argentina.
El autor de los disparos logró escapar junto a un cómplice entre la multitud. Si bien hasta el momento ninguno de los dos fue detenido, ambos habrían sido identificados y la Policía trabaja para dar con su paradero.
La clasificación de la Selección Argentina dejó 13 heridos y represión en el Obelisco
La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 volvió a convocar a miles de hinchas en el Obelisco. Sin embargo, lo que comenzó como una fiesta terminó con incidentes, personas heridas y un fuerte operativo policial en el centro porteño.
De acuerdo con la información del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), 13 personas sufrieron distintas lesiones durante los festejos. La mayoría fue atendida en el lugar, mientras que algunos heridos debieron ser trasladados a diferentes hospitales para recibir una atención de mayor complejidad.
Con el correr de las horas, hubo algunos enfrentamientos y otros episodios de violencia se multiplicaron en las inmediaciones del Obelisco y la Policía de la Ciudad respondió con un importante operativo para dispersar a la multitud.
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