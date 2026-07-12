Córdoba: asesinaron a un joven durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina

El autor de los disparos logró escapar junto a un cómplice entre la multitud. Si bien hasta el momento ninguno de los dos fue detenido, ambos habrían sido identificados y la Policía trabaja para dar con su paradero.

La clasificación de la Selección Argentina dejó 13 heridos y represión en el Obelisco

La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 volvió a convocar a miles de hinchas en el Obelisco. Sin embargo, lo que comenzó como una fiesta terminó con incidentes, personas heridas y un fuerte operativo policial en el centro porteño.

De acuerdo con la información del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), 13 personas sufrieron distintas lesiones durante los festejos. La mayoría fue atendida en el lugar, mientras que algunos heridos debieron ser trasladados a diferentes hospitales para recibir una atención de mayor complejidad.

Video: Vigilancia Ciudadana (@ForoRock)

Con el correr de las horas, hubo algunos enfrentamientos y otros episodios de violencia se multiplicaron en las inmediaciones del Obelisco y la Policía de la Ciudad respondió con un importante operativo para dispersar a la multitud.