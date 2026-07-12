La clasificación de la Selección Argentina dejó 13 heridos y represión en el Obelisco
Miles de hinchas celebraron el pase a las semifinales del Mundial 2026, pero la jornada terminó con incidentes, personas heridas y un importante operativo policial.
La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 volvió a convocar a miles de hinchas en el Obelisco. Sin embargo, lo que comenzó como una fiesta terminó con incidentes, personas heridas y un fuerte operativo policial en el centro porteño.
De acuerdo con la información del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), 13 personas sufrieron distintas lesiones durante los festejos. La mayoría fue atendida en el lugar, mientras que algunos heridos debieron ser trasladados a diferentes hospitales para recibir una atención de mayor complejidad.
Con el correr de las horas, hubo algunos enfrentamientos y otros episodios de violencia se multiplicaron en las inmediaciones del Obelisco y la Policía de la Ciudad respondió con un importante operativo para dispersar a la multitud.
Una persona murió de un infarto y media docena sufrieron emergencias cardíacas durante el Argentina-Suiza
La euforia y el nerviosismo que despertó el crucial encuentro de cuartos de final ante Suiza dejaron una huella preocupante en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. El desenlace del partido y los festejos posteriores estuvieron acompañados por una seguidilla de urgencias médicas: al menos siete personas requirieron asistencia por episodios cardíacos, de los cuales uno resultó trágico.
El parte oficial del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) registró intervenciones entre las 22:41 y la 1:27, abarcando desde el silbato inicial hasta los momentos álgidos del triunfo. La peor noticia llegó a las 23:44, en el cruce de Paysandú y avenida Gaona, donde un varón de 51 años no pudo ser reanimado y los facultativos confirmaron su deceso en el sitio.
Paralelamente, se desencadenaron otras seis crisis. A las 22:41, en avenida Rivadavia, un hombre de 45 años con dolor torácico, dificultad para el habla y entumecimiento en un brazo fue trasladado al Hospital Piñero. Treinta minutos más tarde, en Palermo, un hombre de 41 años sufrió un desmayo súbito (lipotimia) y fue asistido en el lugar sin necesidad de derivación.
El impacto emocional golpeó también a los adultos mayores. Cerca de la medianoche, en Jorge Newbery y Ciudad de la Paz, una mujer de 86 años, con patologías cardíacas previas, fue hallada inconsciente aunque con respiración, recuperándose de la lipotimia con atención en su domicilio. Más tarde, en calle Hubac, una señora de 74 años con dolor opresivo en el pecho y ahogo fue derivada al Hospital Cecilia Grierson.
En la madrugada, dos episodios adicionales completaron el cuadro: a la 1:14, un hombre de 48 años con molestias en el pecho fue llevado al Hospital Rivadavia, y a la 1:27, en Ulla Ulla y Carlos Perette, una mujer de 38 años con insuficiencia respiratoria fue remitida al mismo centro. El reporte precisó que, de los siete afectados, cuatro eran varones y tres mujeres, todos mayores de edad.
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