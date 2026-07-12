La clasificación de la Selección Argentina dejó 13 heridos y represión en el Obelisco

Paralelamente, se desencadenaron otras seis crisis. A las 22:41, en avenida Rivadavia, un hombre de 45 años con dolor torácico, dificultad para el habla y entumecimiento en un brazo fue trasladado al Hospital Piñero. Treinta minutos más tarde, en Palermo, un hombre de 41 años sufrió un desmayo súbito (lipotimia) y fue asistido en el lugar sin necesidad de derivación.

El impacto emocional golpeó también a los adultos mayores. Cerca de la medianoche, en Jorge Newbery y Ciudad de la Paz, una mujer de 86 años, con patologías cardíacas previas, fue hallada inconsciente aunque con respiración, recuperándose de la lipotimia con atención en su domicilio. Más tarde, en calle Hubac, una señora de 74 años con dolor opresivo en el pecho y ahogo fue derivada al Hospital Cecilia Grierson.

En la madrugada, dos episodios adicionales completaron el cuadro: a la 1:14, un hombre de 48 años con molestias en el pecho fue llevado al Hospital Rivadavia, y a la 1:27, en Ulla Ulla y Carlos Perette, una mujer de 38 años con insuficiencia respiratoria fue remitida al mismo centro. El reporte precisó que, de los siete afectados, cuatro eran varones y tres mujeres, todos mayores de edad.