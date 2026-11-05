La sequía que cortó Lucas Beltrán con su gol en River ante Aldosivi: hace cuánto no convertía
Lucas Beltrán anotó de penal el 1-0 de River ante Aldosivi y volvió a convertir tras casi 11 meses: su último gol había sido con Valencia, en diciembre de 2025.
Lucas Beltrán volvió a gritar un gol después de casi 11 meses. El delantero de River, que luchó en todo momento e intentó a ayudar al equipo con mucha entrega, convirtió de penal el 1-0 ante Aldosivi en el estadio José María Minella de Mar del Plata, por la última fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. Su gol más reciente había sido el 16 de diciembre de 2025, todavía con la camiseta de Valencia.
El último gol de Lucas Beltrán antes de la sequía
Aquella vez, Beltrán marcó en el triunfo 2-0 de Valencia ante Sporting de Gijón por la Copa del Rey. Desde entonces pasaron 324 días sin goles. En ese lapso cerró su etapa en España y volvió al Millonario, donde llegó cómo uno de los refuerzos más top del fútbol argentino pero sin embargo acumuló 15 partidos sin convertir hasta esta tarde dónde finalmente pudo romper el maleficio.
La oportunidad llegó a los 28 minutos del segundo tiempo, cuando Andrés Vombergar tocó la pelota con la mano dentro del área. El atacante tomó la pelota y la cambió por gol a los 30. Fue el tanto que destrabó un partido que River no conseguía abrir y que poco a poco se estaba complicando.
IMPORTANTE: El gol que le anularon a Aldosivi contra River tras un error de Santiago Beltrán
Después, Ángel Correa selló el 2-0 a los 46 minutos del segundo tiempo. Con ese triunfo, el equipo de Leonardo Ponzio terminó cuarto en la Zona B con 26 puntos. Por ahora, recibirá a Lanús en el estadio Monumental por los octavos de final de la competencia.
Los números de Lucas Beltrán en River
Con este gol, el delantero llegó a 23 tantos en 94 partidos con el Millonario. El próximo desafío será sostener la racha en los playoffs del Clausura, la instancia que define el torneo.
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