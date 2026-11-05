La sequía que cortó Lucas Beltrán con su gol en River ante Aldosivi: hace cuánto no convertía

Lucas Beltrán volvió a gritar un gol después de casi 11 meses. El delantero de River, que luchó en todo momento e intentó a ayudar al equipo con mucha entrega, convirtió de penal el 1-0 ante Aldosivi en el estadio José María Minella de Mar del Plata, por la última fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. Su gol más reciente había sido el 16 de diciembre de 2025, todavía con la camiseta de Valencia.