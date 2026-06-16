La sorpresa de Lionel Scaloni en el equipo para el debut de Argentina ante Argelia en el Mundial

El posible equipo ante Argelia

Del mediocampo hacia adelante no habría grandes sorpresas. Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada conformarían la línea de volantes. En ataque, Lionel Messi lideraría al equipo acompañado por Lautaro Martínez, mientras que Julián Álvarez comenzaría entre los relevos debido a la molestia en el tobillo que arrastra desde las semifinales de la Champions League.

De esta manera, el posible once de la Selección Argentina sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. Aunque Scaloni suele mantener el hermetismo hasta último momento, todo indica que la defensa presentará una de las principales novedades de la Albiceleste para el debut mundialista ante Argelia.