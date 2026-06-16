La sorpresa de Lionel Scaloni en el equipo para el debut de Argentina ante Argelia en el Mundial
Nicolás Otamendi perdería su lugar en el equipo titular ante Argelia. Facundo Medina ingresaría en defensa por la lesión de Tagliafico.
A pocas horas del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, Lionel Scaloni tendría definido el equipo para enfrentar a Argelia. La principal sorpresa sería la ausencia de Nicolás Otamendi entre los titulares, en una decisión que modifica una defensa que parecía consolidada en la previa de la Copa del Mundo.
Según trascendió en las últimas horas, el experimentado defensor no integraría el once inicial que enfrentará este martes desde las 22 a Argelia, en el primer partido de la Albiceleste en la defensa del título obtenido en Qatar 2022. La noticia llama la atención porque el defensor venía siendo uno de los jugadores más importantes del ciclo y hasta participó de la conferencia de prensa previa al encuentro junto al entrenador.
La baja de Nicolás Tagliafico por lesión obligó al cuerpo técnico a realizar modificaciones en la última línea y, de acuerdo a la información que comenzó a circular desde la concentración argentina, Facundo Medina ocuparía el lateral izquierdo. Además, Scaloni apostaría por la dupla central compuesta por Cristian Romero y Lisandro Martínez, relegando a Otamendi al banco de suplentes.
De confirmarse esta variante, la defensa argentina estaría integrada por Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina. Se trataría de una de las decisiones más fuertes del entrenador en la previa del Mundial, teniendo en cuenta el peso específico y la experiencia del actual defensor de River dentro del plantel.
El posible equipo ante Argelia
Del mediocampo hacia adelante no habría grandes sorpresas. Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada conformarían la línea de volantes. En ataque, Lionel Messi lideraría al equipo acompañado por Lautaro Martínez, mientras que Julián Álvarez comenzaría entre los relevos debido a la molestia en el tobillo que arrastra desde las semifinales de la Champions League.
De esta manera, el posible once de la Selección Argentina sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. Aunque Scaloni suele mantener el hermetismo hasta último momento, todo indica que la defensa presentará una de las principales novedades de la Albiceleste para el debut mundialista ante Argelia.
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