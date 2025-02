La UEFA analiza la idea de eliminar una regla de hace casi 70 años en la Champions League

De acuerdo al reporte del medio británico The Guardian, la idea sería ir directamente a penales en caso de empate, y con ello eliminar los 30 minutos adicionales. El objetivo sería reducir los minutos de juego, en medio de tanta crítica por la cantidad de partidos disputados.

La realidad indica que en la temporada pasada apenas 3 series de Champions League fueron al tiempo extra y ninguna en la 2022/23. En Europa League se vieron 10 series con tiempo suplementario entre las últimas dos temporadas, por lo que para el gran porcentaje de los equipos, no terminará siendo de impacto.

champions league.jpg

Si se cambia, será recién para la Champions 2027

El próximo año se cumplirán siete décadas desde la formación del torneo continental, y no será justamente en esa temporada en la que veremos el cambio de reglamento por parte de la UEFA, al menos no en este apartado. Los derechos televisivos están vendidos hasta 2027, por lo que no se tocará la duración de los partidos, con la posibilidad del tiempo suplementario y los penales incluidos.

En caso de realizarse esta modificación, sería recién a partir de la temporada 2027/28, aplicaría tanto para Champions League como Europa League, Conference League y Supercopa de Europa, y marcaría una distancia de seis años con el cambio mayúsculo que significó la supresión del valor “doble” para el gol de visitante. Esa regla fue eliminada en 2021 y ya no tiene efecto en las competiciones europeas.