Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Manchester City vs. Real Madrid

En tanto, el conjunto de Álvaro Arbeloa atraviesa un momento dulce. Viene de golear 4-1 al Elche, con otro tanto de un Valverde intratable. En La Liga marchan segundos con 66 unidades, acechando al Barcelona (70) a falta de diez fechas para el cierre del campeonato.

Formaciones Manchester City vs. Real Madrid por octavos de la Champions League

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guéhi, Aït-Nouri; Rodri, Nico O'Reilly; Antoine Semenyo, Bernardo Silva, Rayan Cherki; Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Fran García; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Brahim Díaz, Arda Güler, Vinícius Júnior. DT: Álvaro Arbeloa.

Cómo ver en vivo Manchester City vs. Real Madrid

La televisación estará a cargo de ESPN y Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.