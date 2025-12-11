La Fórmula 1 ajusta el reglamento para 2026: el cambio para las Sprint tras el reclamo de los pilotos
La FIA permitirá extender la sesión de entrenamientos en caso de bandera roja para evitar que los equipos pierdan tiempo clave de preparación.
A medida que la Fórmula 1 se acerca a una de sus transformaciones más profundas para 2026, la FIA decidió intervenir sobre uno de los aspectos más discutidos del calendario: los fines de semana con formato Sprint. Tras los reclamos constantes de pilotos y equipos, el Consejo Mundial del Deporte Motor aprobó una modificación que busca solucionar el mayor problema que presentaba este esquema: la fragilidad de la única sesión de entrenamientos libres.
La nueva regla entrará en vigor desde la primera carrera del próximo año y apunta a ofrecer condiciones de trabajo más equilibradas para todas las escuderías. Durante los fines de semana Sprint, los equipos cuentan únicamente con 60 minutos de entrenamiento (FP1) antes del shootout clasificatorio. Cualquier interrupción por bandera roja reducirá ese tiempo de forma drástica, impidiendo completar programas de pruebas esenciales para configurar el auto.
A partir de 2026, el director de carrera tendrá la autoridad de extender la duración de la FP1 para compensar el tiempo perdido, siempre que la interrupción ocurra antes del minuto 45 de la sesión. Si el incidente sucede después de ese límite, la práctica finalizará en su horario original sin ajustes. Esta medida surge en un contexto clave: la entrada de una nueva generación de monoplazas bajo un reglamento técnico completamente renovado.
Con autos rediseñados y componentes inéditos, los equipos necesitarán cada minuto disponible para recopilar datos, ajustar configuraciones y validar simulaciones. Por eso, garantizar una hora completa de rodaje en los fines de semana Sprint se vuelve prácticamente indispensable. Para 2026, este formato se utilizará en seis Grandes Premios, y en todos ellos se aplicará la nueva regla.
Además del ajuste inmediato para el próximo año, la FIA confirmó que en 2027 se regresará a un único test de pretemporada. Sin embargo, para 2026 seguirán vigentes los ensayos ampliados, justamente para acomodar la adaptación al diseño de los nuevos autos. Para pilotos como Franco Colapinto, que terminó su primera temporada completa con Alpine y busca afianzarse en la categoría, este tipo de medidas pueden resultar claves para aprovechar cada instancia de trabajo en pista.
Con el calendario en plena evolución y una revolución técnica en puerta, la Máxima categoría del automovilismo mundial se prepara para un 2026 que no solo traerá nuevos autos, sino también un marco reglamentario más flexible para enfrentar los desafíos que plantea el formato Sprint.
