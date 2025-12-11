La Fórmula 1 ajusta el reglamento para 2026: el cambio para las Sprint tras el reclamo de los pilotos

A medida que la Fórmula 1 se acerca a una de sus transformaciones más profundas para 2026, la FIA decidió intervenir sobre uno de los aspectos más discutidos del calendario: los fines de semana con formato Sprint. Tras los reclamos constantes de pilotos y equipos, el Consejo Mundial del Deporte Motor aprobó una modificación que busca solucionar el mayor problema que presentaba este esquema: la fragilidad de la única sesión de entrenamientos libres.