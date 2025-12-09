La hoja de ruta de Franco Colapinto rumbo al 2026 en la Fórmula 1: descanso breve y vuelta al trabajo
Tras cerrar su segunda temporada , el argentino inicia un período clave entre evaluaciones, pruebas del equipo y la preparación para un año donde la escudería apuesta a un cambio profundo.
La temporada 2025 de la Fórmula 1 ya es historia para Franco Colapinto, quien concluyó su participación con un 20° puesto en el Gran Premio de Abu Dabi. Más allá de no haber sumado puntos durante el año, el piloto de Pilar se marcha con la satisfacción de haber completado todas las carreras principales y con la expectativa puesta en lo que vendrá.
Ahora, su agenda apunta de lleno a 2026, un año que Alpine imagina como un nuevo comienzo gracias al cambio de reglamento y la incorporación del impulsor Mercedes. El balance del argentino estuvo marcado por un monoplaza poco competitivo, dificultado por los problemas recurrentes del motor A525.
En sus redes, Colapinto resumió el cierre de la temporada con un mensaje claro en su cuenta oficial de Instagram: “Chauuuu A525. Reset y empezamos de cero, a trabajar para el 2026”. Ese espíritu también se respira en la estructura del equipo, que apuesta a revertir un año donde terminó último entre las escuderías.
La agenda de Franco Colapinto tras su segunda temporada en la Fórmula 1
Tras la carrera en Abu Dabi, parte del equipo permaneció en la ciudad para los ensayos de Pirelli, utilizando autos adaptados a los neumáticos que regirán en la próxima temporada. En esas pruebas estarán Pierre Gasly y el recién ascendido Kush Maini, mientras que Colapinto no participará. El argentino, en cambio, viajará de inmediato a la sede de Enstone, en Inglaterra, donde esta misma semana comenzará las reuniones de análisis con ingenieros y directivos.
El plan contempla un período de descanso: tendrá cerca de tres semanas de vacaciones entre diciembre y enero, un paréntesis necesario antes del inicio de la pretemporada. Una vez finalizado ese descanso, regresará a Enstone para comenzar el trabajo en pista, simuladores y pruebas internas, un proceso que suele extenderse durante todo enero y febrero.
La primera actividad oficial del año será la presentación del nuevo A526, programada para el 23 de enero en Barcelona. Apenas tres días después, del 26 al 30, se realizarán los primeros test colectivos en el Circuit de Catalunya. Más tarde llegará el segundo bloque de pruebas, entre el 11 y el 13 de febrero en Bahréin, y un tercero del 18 al 20, donde se ajustarán los últimos detalles antes del comienzo del campeonato.
La temporada 2026 se pondrá en marcha con el Gran Premio de Australia del 6 al 8 de marzo. Para Colapinto, será la oportunidad de demostrar su crecimiento y de liderar la reconstrucción de un Alpine que confía en dar un salto de calidad.
