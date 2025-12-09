La hoja de ruta de Franco Colapinto rumbo al 2026 en la Fórmula 1: descanso breve y vuelta al trabajo

colapinto 4

La primera actividad oficial del año será la presentación del nuevo A526, programada para el 23 de enero en Barcelona. Apenas tres días después, del 26 al 30, se realizarán los primeros test colectivos en el Circuit de Catalunya. Más tarde llegará el segundo bloque de pruebas, entre el 11 y el 13 de febrero en Bahréin, y un tercero del 18 al 20, donde se ajustarán los últimos detalles antes del comienzo del campeonato.

La temporada 2026 se pondrá en marcha con el Gran Premio de Australia del 6 al 8 de marzo. Para Colapinto, será la oportunidad de demostrar su crecimiento y de liderar la reconstrucción de un Alpine que confía en dar un salto de calidad.