Lanús vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
Desde las 21:15 de este sábado, el Granate y el Ciclón se miden por la fecha 11 del Torneo Clausura. Todos los detalles del duelo.
Lanús y San Lorenzo se enfrentan este sábado, desde las 21:15, en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, en un atractivo duelo por la 11ª fecha de la Zona B del Torneo Clausura.
El "Granate" atraviesa un gran presente. Tras la reciente clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana (eliminando a Fluminense en Brasil), el equipo de Lanús se consolida como animador en el torneo local. Acumula cinco partidos sin derrotas y, con 17 puntos, un triunfo ante el "Ciclón" lo mantendría firme en los puestos de playoffs. Curiosamente, la CONMEBOL multó al club con $10.000 por el festejo de Marcelino Moreno, quien agradeció a Dios tras el triunfo en Brasil.
San Lorenzo, por su parte, logró un respiro importante al volver al triunfo (2-0 ante Godoy Cruz), una victoria por más de un gol que no conseguía hacía más de un año. Este resultado lo reenganchó en la pelea de su zona.
Sin embargo, el equipo debe lidiar con una profunda crisis institucional. Mientras un excandidato a presidente asegura tener un "plan para salir del caos" ante la posible elección de una Comisión Directiva transitoria, el DT Damián Ayude reveló un pacto con el plantel para ignorar la problemática extra-futbolística. En el plano deportivo, el entrenador apostaría por repetir la formación inicial por tercer encuentro consecutivo.
Formaciones del encuentro
Lanús: Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
Lanús vs. San Lorenzo: datos del partido
- Hora: 21.15
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- VAR: Héctor Paletta
- Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario