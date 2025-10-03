Lanús vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

El "Granate" atraviesa un gran presente. Tras la reciente clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana (eliminando a Fluminense en Brasil), el equipo de Lanús se consolida como animador en el torneo local. Acumula cinco partidos sin derrotas y, con 17 puntos, un triunfo ante el "Ciclón" lo mantendría firme en los puestos de playoffs. Curiosamente, la CONMEBOL multó al club con $10.000 por el festejo de Marcelino Moreno, quien agradeció a Dios tras el triunfo en Brasil.