Picante cruce entre Lautaro Acosta y Monetti tras el triunfo de Lanús

Sin embargo, el delantero protagonizó un fuerte cruce con Fernando Monetti, arquero del Granate. Una vez que terminó el encuentro, el Laucha fue a buscar al arquero para decirle algo. La discusión fue subiendo de tono mientras iban caminando y los tuvieron que separar los compañeros.

https://twitter.com/ESPNFutbolArg/status/1538626376638640129 Y eso que ganaron... ¡Caliente discusión entre Monetti y Acosta en #Lanús! #LigaProfesional pic.twitter.com/6EWjaLfA61 — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) June 19, 2022

Luego los protagonistas dejaron en claro que todo terminó ahí. "Una discusión del partido. No me puedo pelear. Fue culpa mía. Le pedí disculpas. Yo seguí enojado porque él seguía enojado. Una estupidez. Yo con el Mono me llevo recontra bien. Son discusiones que quedan ahí", expresó Acosta en TNT Sports.