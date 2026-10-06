Las 10 frases más conmovedoras de Lionel Messi en su discurso de despedida de la Selección Argentina
El capitán conmovió a todos en el Monumental. Repasá las mejores frases de Lionel Messi en su emotivo discurso de despedida de la Selección Argentina.
El histórico ciclo del capitán de la Selección Argentina llegó a su fin en una noche plagada de lágrimas y profunda emoción. Durante su último partido en el Monumental, Lionel Messi tomó el micrófono para dirigirse al público y dejó un discurso inolvidable. A continuación, un repaso por sus declaraciones más emotivas.
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Las 10 frases más conmovedoras del discurso de Lionel Messi
Con la voz quebrada y ante la atenta mirada de más de 80 mil personas en el Monumental, el máximo ídolo del fútbol mundial le puso palabras a su adiós definitivo, dejando reflexiones que quedarán en la historia del deporte nacional:
- El recuerdo familiar: "Hay muchas emociones, se me cruzan muchas cosas. Obviamente, lo primero que pienso es en mi viejo".
- El peso de la camiseta: "Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta durante más de 20 años. Hasta en los peores momentos, nunca dejé de luchar y de querer estar siempre".
- El amor por los colores: "Les juro que me gustaría venir toda la vida, porque jugar en la Selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar".
- La reivindicación a las viejas camadas: "La peleamos como lo hicimos siempre. No tengan dudas de que todos los compañeros que tuve al lado, incluso antes de que nos tocara ganar, siempre dejaron todo por esta camiseta".
- El elogio a los campeones: "Era salir a competirle a cualquiera porque sabía que tenía guerreros al lado que se dejaban la vida".
- El agradecimiento a los hinchas: "Siempre recibí un cariño enorme de todos, desde mis inicios hasta el final. Ustedes hacen un esfuerzo enorme, somos locales en todos lados y nosotros lo sentimos".
- La tristeza del final: "Seguramente me toca vivir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la Selección y a todos ustedes".
- Su nueva faceta: "Voy a extrañar defender los colores de nuestro país, pero ahora voy a estar de ese lado con todos ustedes, bancando a estos chicos y a todos los que vengan".
- El mensaje de unidad para el futuro: "Quedó más que demostrado que cuando nos juntamos y estamos unidos, somos más fuertes que cualquiera. Hay gente que quiere ver mal a la Selección, entonces no hay que darle el gusto".
- El cierre dorado: "No me quiero ir de acá, no quiero dejar la cancha... Solo decirles que los quiero, los voy a extrañar y soy un agradecido a Dios y orgulloso de ser argentino".
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