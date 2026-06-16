Las estrellas mundiales que viajaron a Kansas para alentar a la Selección Argentina

Además, Pampita y Zaira Nara fueron otras de las personalidades que se sabe estarán en el estadio. Ambas se preparan para disfrutar del clima mundialista y no tardaron en convertirse en protagonistas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2067035559617347911&partner=&hide_thread=false HAY FIESTA ASEGURADA: la Mona Jiménez dice presente en Kansas para alentar a la Selección Argentina ante Argelia.



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Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/C937HsfhMy — SportsCenter (@SC_ESPN) June 17, 2026

Con el correr de los minutos y a medida que se acerca el inicio del partido, se espera que continúen apareciendo más figuras entre los invitados y espectadores destacados. Como suele ocurrir en los grandes eventos deportivos, el Mundial reúne a celebridades de diferentes ámbitos, desde el deporte y la música hasta la televisión y las redes sociales.

Mientras tanto, la atención principal sigue puesta en el césped y en el estreno de la Selección Argentina frente a Argelia, aunque las tribunas ya comenzaron a ofrecer su propio espectáculo con una nutrida presencia de famosos que eligieron vivir la fiesta mundialista desde cerca.