Las estrellas mundiales que viajaron a Kansas para alentar a la Selección Argentina
Varias celebridades fueron vistas ingresando al estadio en las horas previas al encuentro y las imágenes rápidamente comenzaron a viralizarse en las redes sociales.
La cuenta regresiva para el estreno de la Selección Argentina en el Mundial 2026 llegó a su fin y, mientras los hinchas colman las inmediaciones del estadio en Kansas, algunas figuras reconocidas también dijeron presente para acompañar al equipo de Lionel Scaloni.
A través de distintos videos y fotografías que comenzaron a circular en las redes sociales durante la previa del encuentro ante Argelia, se pudo ver la llegada de varias celebridades que no quisieron perderse uno de los partidos más esperados de la primera fecha.
Entre los nombres que más llamaron la atención apareció Patrick Mahomes, una de las máximas estrellas de la NFL y referente de los Kansas City Chiefs. El mariscal de campo fue captado ingresando al estadio y su presencia generó una enorme repercusión entre los fanáticos del deporte.
Un estadio repleto de celebridades para alentar a Argentina en el Mundial 2026
La lista de famosos también incluye a Carlos "La Mona" Jiménez, uno de los artistas más populares de la música argentina, quien se mostró muy entusiasmado con la posibilidad de ver en acción al conjunto albiceleste en el inicio de la Copa del Mundo.
Además, Pampita y Zaira Nara fueron otras de las personalidades que se sabe estarán en el estadio. Ambas se preparan para disfrutar del clima mundialista y no tardaron en convertirse en protagonistas.
Con el correr de los minutos y a medida que se acerca el inicio del partido, se espera que continúen apareciendo más figuras entre los invitados y espectadores destacados. Como suele ocurrir en los grandes eventos deportivos, el Mundial reúne a celebridades de diferentes ámbitos, desde el deporte y la música hasta la televisión y las redes sociales.
Mientras tanto, la atención principal sigue puesta en el césped y en el estreno de la Selección Argentina frente a Argelia, aunque las tribunas ya comenzaron a ofrecer su propio espectáculo con una nutrida presencia de famosos que eligieron vivir la fiesta mundialista desde cerca.
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