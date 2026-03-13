Las graves lesiones del Torneo Apertura 2026: ya son 11 las roturas de ligamentos

image

Entre los clubes más golpeados aparece Estudiantes de Río Cuarto, que hasta el momento lidera esta indeseada estadística con tres futbolistas afectados. Valentín Fenoglio había sufrido la lesión durante el reducido de la Primera Nacional en noviembre y fue operado el 21 de enero, mientras que en lo que va del año se sumaron Matías Ruíz Díaz y Lucas González, quienes también padecieron la rotura de ligamentos cruzados.

valentin carboni

Otro caso que generó impacto fue el de Valentín Carboni en Racing, quien sufrió una rotura completa del ligamento cruzado anterior acompañada por una rotura parcial del ligamento colateral externo de su rodilla derecha. Esa lesión también obligará al joven futbolista a atravesar una larga rehabilitación.

Con once casos confirmados en poco más de un mes de competencia, la preocupación crece en el fútbol argentino. Las roturas de ligamentos no solo afectan el rendimiento de los equipos, sino que también representan un desafío médico y físico para los jugadores, quienes deben enfrentar extensos procesos de recuperación con la esperanza de regresar a su mejor nivel.