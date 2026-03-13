Las graves lesiones del Torneo Apertura 2026: ya son 11 las roturas de ligamentos
Tras las durísimas bajas que padeció San Lorenzo ante Boca, la cifra de lesionados creció y varios equipos ya sienten el impacto en sus planteles.
El Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) atraviesa un preocupante panorama en materia física. En apenas diez fechas disputadas, el campeonato ya acumula once casos de rotura de ligamentos cruzados, una lesión de extrema gravedad que obliga a los futbolistas a afrontar largos procesos de recuperación y que impacta directamente en la planificación deportiva de los clubes.
La situación se volvió aún más alarmante tras lo ocurrido en el clásico entre Boca y San Lorenzo disputado en La Bombonera. El Ciclón sufrió dos bajas muy importantes en el mismo encuentro: Ezequiel Cerutti y Gastón Hernández padecieron graves lesiones ligamentarias y deberán permanecer varios meses alejados de las canchas. Ambos futbolistas son piezas importantes dentro del esquema que conduce Damián Ayude, por lo que su ausencia representa un duro golpe para el equipo.
Este fenómeno no es nuevo en el fútbol argentino. En 2024, durante la Copa de la Liga, ya se había registrado una cifra elevada de lesiones de este tipo, con un total de 22 casos a lo largo del certamen. Ahora, en 2026, el número vuelve a crecer rápidamente y genera preocupación entre los cuerpos técnicos, preparadores físicos y dirigentes.
Una por una, todas las roturas de ligamentos en el Torneo Apertura 2026
La lista de lesionados comenzó incluso antes del inicio oficial del campeonato. El primer caso se registró el 13 de enero durante la pretemporada, cuando Simón Rivero, futbolista de Tigre, sufrió un esguince del ligamento lateral acompañado por una lesión del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda. A partir de ese momento, el número de afectados no dejó de aumentar con el correr de las semanas.
Con el avance del torneo se sumaron otros nombres a la preocupante nómina. Manuel Romero, de Instituto, y Jano Gordon, de Vélez, también padecieron roturas de ligamentos cruzados. Posteriormente se confirmó la lesión de Fernando Juárez, mediocampista de Central Córdoba de Santiago del Estero, y más tarde la de Juan Carlos Portillo en River, quien sufrió la lesión a pocos segundos de haber ingresado en el partido frente a Argentinos Juniors disputado en La Paternal.
Entre los clubes más golpeados aparece Estudiantes de Río Cuarto, que hasta el momento lidera esta indeseada estadística con tres futbolistas afectados. Valentín Fenoglio había sufrido la lesión durante el reducido de la Primera Nacional en noviembre y fue operado el 21 de enero, mientras que en lo que va del año se sumaron Matías Ruíz Díaz y Lucas González, quienes también padecieron la rotura de ligamentos cruzados.
Otro caso que generó impacto fue el de Valentín Carboni en Racing, quien sufrió una rotura completa del ligamento cruzado anterior acompañada por una rotura parcial del ligamento colateral externo de su rodilla derecha. Esa lesión también obligará al joven futbolista a atravesar una larga rehabilitación.
Con once casos confirmados en poco más de un mes de competencia, la preocupación crece en el fútbol argentino. Las roturas de ligamentos no solo afectan el rendimiento de los equipos, sino que también representan un desafío médico y físico para los jugadores, quienes deben enfrentar extensos procesos de recuperación con la esperanza de regresar a su mejor nivel.
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