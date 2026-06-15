Las impactantes secuelas que sufrió Ilia Topuria tras la derrota ante Justin Gaethje en la UFC

Esa confesión reflejó la gravedad de la situación. Durante el tercer y cuarto asalto, el luchador recibió nuevos impactos que agravaron aún más las lesiones. Las imágenes difundidas posteriormente mostraron un rostro completamente diferente al habitual: cortes profundos en la zona de la nariz y las cejas, hematomas visibles y una inflamación tan severa que uno de sus ojos prácticamente permanecía cerrado.

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Consciente de que la integridad física del peleador estaba en riesgo, su hermano Aleksandre Topuria tomó una decisión determinante antes del inicio del quinto round. “Hay que llamar al doctor porque no ve nada”, expresó al solicitar la intervención de los médicos encargados del control sanitario de la pelea.

Tras la evaluación correspondiente, se determinó que Topuria no estaba en condiciones de continuar. El combate fue detenido y el título cambió de manos. Poco después, la organización activó los protocolos médicos habituales y trasladó al luchador a un centro asistencial de Washington para realizar estudios más exhaustivos.

Durante la conferencia de prensa posterior al evento, el presidente de la UFC, Dana White, se refirió al estado del peleador. “Está hecho un desastre. Mis planes para él son que vaya a casa y descanse, que tome su tiempo. Esta noche fue una noche dura para él”, afirmó. Además, reconoció la posibilidad de que el excampeón hubiera sufrido una fractura en el hueso orbital, una lesión frecuente en este tipo de combates.

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La derrota significó el fin de un invicto que parecía destinado a extenderse durante mucho tiempo. Sin embargo, más allá del resultado deportivo, la principal preocupación ahora pasa por la recuperación física de Topuria. El peleador deberá atravesar una etapa de rehabilitación antes de pensar en un eventual regreso al octágono, donde buscará iniciar el camino para recuperar el lugar que perdió en una de las noches más difíciles de su carrera.