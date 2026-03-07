Aseguran que Ester Expósito y Kylian Mbappé están de novios: la foto de su cita en París
La actriz española vuelve a ser el centro de todas las miradas tras ser vista junto al astro francés. Mirá.
El mundo del espectáculo internacional sigue de cerca el posible vínculo entre Ester Expósito y Kylian Mbappé, luego de que ambos fueran fotografiados en sus citas. Según diversas filtraciones, la pareja habría compartido encuentros estratégicos en Madrid y París.
El punto máximo de la especulación ocurrió tras una cena privada en la capital francesa con vistas a la Torre Eiffel, donde, según testigos, la sintonía entre la joven de 26 años y el delantero de 27 fue evidente durante toda la velada.
La cita en París
El pasado viernes 6 de marzo, el conocido bloguero francés Aqababe lanzó una primicia en X que sacudió a todos. Según sus datos exclusivos, el futbolista y la actriz española están en medio de un romance apasionado. La información detalla que, tras un encuentro en Madrid el 25 de febrero, la pareja fue vista anoche en el bar Pullman (Le Dixième Ciel) de la capital francesa, donde varios testigos aseguraron haberlos visto besándose durante toda la velada.
Las pruebas visuales lanzadas por Aqababe no tardaron más que unos minutos en dar la vuelta al mundo, desatando un sinfín de teorías entre los fanáticos. Pese al hermetismo de la actriz y el futbolista, el posible romance entre la estrella de España y el ídolo francés ya domina la conversación global.
Sin embargo, el dato definitivo surgió de las redes: ambos se siguen en Instagram, un gesto que para los seguidores más detallistas es la prueba de que el flechazo nació en el mundo digital y hoy es una realidad fuera de las pantallas.
Más allá del silencio de sus protagonistas, la foto que los muestra juntos ha desatado un tsunami de comentarios. Lo que comenzó como un rumor es hoy una tendencia global indiscutible.
De Madrid a París y de allí al resto del planeta, el posible romance entre la estrella española y el crack francés se ha consolidado como el "trending topic" definitivo de marzo.
