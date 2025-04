Leandro Paredes contó qué le pidió Neymar tras la frustración de su regreso a Boca

Primero, Paredes relató que hablaron sobre el último enfrentamiento entre Argentina y Brasil, donde la Albiceleste dio una cátedra y goleó 4-0 a la Verdeamarela. "Hablé con él, me mandó un video del partido, riéndose y diciéndome que no hacía falta que jugáramos de esa forma. Me dijo que afuera fue terrible", comentó el mediocampista. Sin embargo, enseguida agregó que le intentó convencer para que Neymar se uniera al Peixe: "Hasta ahora me escribe, me manda mensajes. Me vuelve loco. Le digo que no me moleste, pero él sigue llamándome, diciéndome que quiere jugar conmigo", explicó Paredes. Aunque no desechó completamente la propuesta: "Vamos a ver qué pasa", agregó.

Sobre su vínculo con Boca, el volante aclaró que la cláusula en su contrato con Roma es exclusiva para el Xeneize: "Es cierto, es solamente para Boca, nadie más", dijo. Además, explicó que esta decisión fue personal: "No hablé con los dirigentes de Boca, hablé con mi club (Roma). Tengo que estar totalmente agradecido con ellos. Si bien la renovación se iba a hacer por los partidos jugados y los objetivos casi alcanzados, el club decidió adelantarla y poner esta cláusula. Así que agradezco mucho a Roma", agregó.

Finalmente, sobre el futuro, Paredes señaló: "Es una cláusula que está ahora. Soy consciente de que va a ser muy difícil, la ventana más fácil iba a ser en enero, pero no se dio por diferentes razones. Ojalá siga viviendo mi carrera día a día para, en algún momento, volver al club".

