Camila Galante habló de su vieja crisis con Leandro Paredes y reveló que desean agrandar la familia nuevamente
La modelo reconoció que la pareja atravesó varias discusiones a lo largo de los años y explicó qué hicieron para superar esos momentos.
Camila Galante y Leandro Paredes llevan casi dos décadas juntos y construyeron una familia con tres hijos. Sin embargo, detrás de la imagen de pareja consolidada que suelen mostrar en público, también existieron momentos de tensión y distintas crisis que debieron atravesar a lo largo de los años.
En una entrevista con Pía Shaw para La Nación+, la modelo habló con sinceridad sobre la relación que mantiene con el futbolista y dejó en claro que su historia de amor estuvo lejos de ser perfecta. Según contó, las discusiones fueron parte del camino, aunque ambos encontraron una manera de resolverlas y continuar apostando por el vínculo.
“Nos hemos peleado, no es todo color de rosas obviamente. Pero bueno, yo creo que eso es elegir a la persona, es esa para mí. Cuando elegís y admiras, todo camina”, sostuvo Galante.
El secreto para superar las crisis
La modelo explicó que uno de los puntos fundamentales para sostener la pareja fue no tomar las discusiones como un motivo definitivo para separarse. En ese sentido, aseguró que, pese a los momentos difíciles, siempre terminaron encontrando una forma de acercarse nuevamente.
“Hemos tenido crisis pero siempre como diciendo: bueno, no era para tanto. Y el volver, no irse y 'chau'. No nos gusta irnos a dormir enojados”.
Además, Galante destacó que ambos comparten una manera similar de afrontar los conflictos y que decidieron crecer juntos en lugar de dejar que las diferencias terminaran afectando la relación.
“Somos así los dos en realidad, tratamos de crecer y de ir para adelante porque nunca nada fue tan grave para que digas: 'no che, hasta acá'”, aseguró.
Al ser consultada sobre qué es lo que los mantiene unidos después de tantos años, la modelo puso el foco en el camino que recorrieron juntos desde que eran jóvenes.
“Somos muy compañeros los dos, crecimos juntos, la mitad de nuestra vida la vivimos juntos y aprendimos todo juntos, nos equivocamos”, explicó.
A pesar de las crisis, Galante también reveló que la pareja tiene proyectos a futuro. La modelo contó que le gustaría renovar los votos en 2027, cuando se cumplan diez años de la celebración que realizaron en 2017.
"Me gustaría renovar los votos. Tuvimos fiesta en el 2017 y el año que viene ya son diez años y si Dios quiere podemos celebrar. Mi hermana está esperando para organizar que le gusta", contó.
Por último, también admitió que Paredes tiene intenciones de agrandar nuevamente la familia, aunque ella prefiere esperar un poco porque su hijo Lauti todavía es chico.
"El quiere ya, yo estoy ahí porque Lauti todavía es chiquito, pero a mí me encanta ser mamá", cerró.
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