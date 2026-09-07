Camila Galante habló de su vieja crisis con Leandro Paredes y reveló que desean agrandar la familia nuevamente

Además, Galante destacó que ambos comparten una manera similar de afrontar los conflictos y que decidieron crecer juntos en lugar de dejar que las diferencias terminaran afectando la relación.

“Somos así los dos en realidad, tratamos de crecer y de ir para adelante porque nunca nada fue tan grave para que digas: 'no che, hasta acá'”, aseguró.

Al ser consultada sobre qué es lo que los mantiene unidos después de tantos años, la modelo puso el foco en el camino que recorrieron juntos desde que eran jóvenes.

“Somos muy compañeros los dos, crecimos juntos, la mitad de nuestra vida la vivimos juntos y aprendimos todo juntos, nos equivocamos”, explicó.

A pesar de las crisis, Galante también reveló que la pareja tiene proyectos a futuro. La modelo contó que le gustaría renovar los votos en 2027, cuando se cumplan diez años de la celebración que realizaron en 2017.

"Me gustaría renovar los votos. Tuvimos fiesta en el 2017 y el año que viene ya son diez años y si Dios quiere podemos celebrar. Mi hermana está esperando para organizar que le gusta", contó.

Por último, también admitió que Paredes tiene intenciones de agrandar nuevamente la familia, aunque ella prefiere esperar un poco porque su hijo Lauti todavía es chico.

"El quiere ya, yo estoy ahí porque Lauti todavía es chiquito, pero a mí me encanta ser mamá", cerró.