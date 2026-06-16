Leandro Paredes y Rodrigo De Paul repitieron su histórico ritual de los caramelos antes del debut ante Argelia
Los volantes de la Selección Argentina saltaron al campo de juego del Estadio Kansas City horas antes del partido para cumplir la histórica costumbre.
Horas antes de que rodara la pelota en los Estados Unidos para el estreno de la Selección Argentina ante Argelia, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul volvieron a protagonizar una de las postales más esperadas y queridas por los fanáticos: el clásico ritual de los caramelos en el círculo central de la cancha.
Hay costumbres que no se negocian, mucho menos en el debut del conjunto argentino en el Mundial 2026, con la expectativa de iniciar el camino de la defensa del título.
Esta tradición, que ya es una marca registrada de los referentes del plantel, se mantiene inalterable desde la Copa América 2021. Desde aquel torneo en Brasil, cada vez que la delegación realiza el reconocimiento del terreno de juego previo a un partido, ambos futbolistas se dirigen juntos hacia la mitad de la cancha, observan con tranquilidad las tribunas colmadas de hinchas argentinos y conversan relajados mientras disfrutan de sus golosinas.
El estreno en el Mundial 2026 no fue la excepción. En medio de la enorme expectativa por la defensa del título, los volantes cumplieron a rajatabla con su amuleto de la suerte, llevando tranquilidad y una dosis de mística copera a los millones de seguidores que sueñan con una nueva estrella.
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La formación para enfrentar a Argelia es con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Thiago Almada, Lionel Messi y Lautaro Martínez.
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