LeBron James arranca su 24° temporada en la NBA con el objetivo de lograr un récord inédito

Lejos de buscar un contrato millonario —de hecho, aceptó un vínculo por dos temporadas y cuatro millones de dólares, una cifra muy inferior a sus anteriores firmas en Los Angeles Lakers—, el veterano astro se mueve impulsado por el deseo de conseguir su quinto anillo de campeón. De lograr la gesta con la franquicia de Pensilvania, James se transformará en el único basquetbolista en la historia del certamen en alzarse con el trofeo Larry O’Brien vistiendo la camiseta de cuatro equipos diferentes, tras sus previas coronaciones con Miami Heat, Cleveland Cavaliers y el conjunto angelino.