LeBron James arranca su 24° temporada en la NBA con el objetivo de lograr un récord inédito
A los 41 años, "El Rey" debuta con la camiseta de Philadelphia 76ers, buscando ser el primer jugador en salir campeón con cuatro franquicias distintas.
La historia de la NBA suma una página inolvidable en el inicio de la temporada 2026/27. A los 41 años y tras batir prácticamente todas las marcas individuales imaginables, LeBron James afronta el comienzo de su 24° año en la elite luciendo una nueva camiseta. El estelar alero hará su presentación oficial este martes en el choque inaugural entre los New York Knicks —últimos campeones del certamen— y su flamante equipo, los Philadelphia 76ers.
Lejos de buscar un contrato millonario —de hecho, aceptó un vínculo por dos temporadas y cuatro millones de dólares, una cifra muy inferior a sus anteriores firmas en Los Angeles Lakers—, el veterano astro se mueve impulsado por el deseo de conseguir su quinto anillo de campeón. De lograr la gesta con la franquicia de Pensilvania, James se transformará en el único basquetbolista en la historia del certamen en alzarse con el trofeo Larry O’Brien vistiendo la camiseta de cuatro equipos diferentes, tras sus previas coronaciones con Miami Heat, Cleveland Cavaliers y el conjunto angelino.
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"No lo hago por dinero ni por la familia. Sigo queriendo sacrificarme, trabajar y esforzarme al máximo. Sigo queriendo competir y ganar", declaró la figura de Akron durante la previa del juego, remarcando además que buscará aportar toda su experiencia junto a Joel Embiid para guiarlos hacia un título que la franquicia no consigue desde 1983.
Todos los récords que busca romper LeBron James en una nueva temporada en la NBA
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Tiros de dos puntos: Suma 13.325 dobles convertidos y quedó a solo 118 canastas de superar la marca del mítico Karl Malone para adueñarse del segundo lugar de todos los tiempos.
Asistencias: Se ubica cuarto en el ranking histórico con 12.016 pases gol, a apenas 75 del registro de Jason Kidd (12.091) para subirse al podio.
Robos de balón: Acumula un volumen que lo sitúa a 28 robos de superar a Gary Payton y a 97 de alcanzar la línea de Michael Jordan para meterse en el Top 4 histórico.
Tiros libres intentados: Registra 12.051 lanzamientos desde la línea y, de mantener el promedio de minutos en cancha durante sus dos años de contrato, buscará alcanzar los 13.188 intentos de Karl Malone.
Los Sixers, que combinan la juventud y velocidad de Tyrese Maxey y V.J. Edgecombe con el juego posicional de Embiid y Jaylen Brown, tendrán en LeBron a una pieza versátil capaz de adaptarse a cualquier ritmo de juego en el sueño por conquistar el ansiado anillo.
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