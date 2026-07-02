"Whopper nut": desopilante respuesta de Liam Gallagher a un tuitero argentino que lo trató de "planero"
El exlíder de Oasis se metió en un debate en X que comparaba el origen social y gustos musicales de los futbolistas de Inglaterra con los de la Scaloneta.
Que Liam Gallagher es un usuario hiperactivo en las redes sociales y que no le escapa a ninguna discusión no es novedad. Sin embargo, en las últimas horas, el cantante se convirtió en la tendencia absoluta en la Argentina al salir a cruzar, con su inconfundible y ácido estilo, a un tuitero argentino que intentó chicanearlo tratándolo de "planero".
El insólito cruce comenzó a raíz de un debate futbolero y cultural en la plataforma X (ex Twitter). Tras la viralización de un video que mostraba a los jugadores de la Selección de Inglaterra cantando un tema de Oasis tras el triunfo en 16avos de final del Mundial 2026, un usuario local intentó trazar un paralelo con los futbolistas argentinos que escuchan cumbia villera, argumentando que los contextos no eran tan distintos.
"En Inglaterra los Gallagher son básicamente villeros. Crecieron en una vivienda social del conurbano de Manchester, la madre era empleada doméstica, Noel fue albañil y sus primeras canciones son letras como 'Cigarettes & Alcohol', que habla de eso y de darse un saque de merca", contextualizó un tuitero para explicar el origen de los creadores de Wonderwall.
La aparición de Liam Gallagher para cruzar a un tuitero argentino
El debate venía escalando entre los amantes del rock británico y el fútbol, hasta que el usuario @ChapaMariano_ decidió picantear la publicación con un comentario directo hacia el pasado de los músicos: "Y encima eran terribles planeros que se gastaban la UB40 en drogas y alcohol".
La sigla UB40 (que además de darle nombre a la famosa banda de reggae/pop británica hace referencia al formulario oficial del subsidio por desempleo en el Reino Unid0 durante los años 80) funciona en el lunfardo inglés como el equivalente a un plan social argentino.
Lo que nadie esperaba era que el mismísimo Liam Gallagher estuviera leyendo las respuestas y decidiera levantar el guante. Desde su cuenta oficial, el cantante no renegó de su pasado y le clavó una réplica letal mezclando orgullo de clase trabajadora con su clásico insulto de Manchester.
"No hay nada malo en eso, ¿en qué más lo vamos a gastar, pedazo de nuez whopper?" ("Nothing wrong with that what else we gonna spend it on you whopper nut"), disparó el músico.
¿Qué significa "Whopper nut"?
La respuesta de Liam desató una ola de memes inmediatos y obligó a muchos usuarios locales a buscar el significado exacto de los modismos británicos. En el dialecto de Manchester, la palabra "whopper" se utiliza para describir a alguien que es ridículo, exagerado o que habla sin saber, mientras que "nut" (nuez) se acopla para tildar a alguien de loco o tonto.
La captura del ida y vuelta no tardó en cosechar miles de likes y compartidos en la comunidad argentina, que celebró el desparpajo de un Liam Gallagher que, fiel a su esencia, demostró que aunque pasen los años y las riquezas, sigue manteniendo intacto el espíritu rebelde y barrial de sus inicios.
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