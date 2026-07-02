"Whopper nut": desopilante respuesta de Liam Gallagher a un tuitero argentino que lo trató de "planero"

Lo que nadie esperaba era que el mismísimo Liam Gallagher estuviera leyendo las respuestas y decidiera levantar el guante. Desde su cuenta oficial, el cantante no renegó de su pasado y le clavó una réplica letal mezclando orgullo de clase trabajadora con su clásico insulto de Manchester.

"No hay nada malo en eso, ¿en qué más lo vamos a gastar, pedazo de nuez whopper?" ("Nothing wrong with that what else we gonna spend it on you whopper nut"), disparó el músico.

Desopilante respuesta de Liam Gallagher a un tuitero argentino que lo trató de "planero"

¿Qué significa "Whopper nut"?

La respuesta de Liam desató una ola de memes inmediatos y obligó a muchos usuarios locales a buscar el significado exacto de los modismos británicos. En el dialecto de Manchester, la palabra "whopper" se utiliza para describir a alguien que es ridículo, exagerado o que habla sin saber, mientras que "nut" (nuez) se acopla para tildar a alguien de loco o tonto.

La captura del ida y vuelta no tardó en cosechar miles de likes y compartidos en la comunidad argentina, que celebró el desparpajo de un Liam Gallagher que, fiel a su esencia, demostró que aunque pasen los años y las riquezas, sigue manteniendo intacto el espíritu rebelde y barrial de sus inicios.