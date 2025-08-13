River afronta una nueva serie de octavos de final ante Libertad: un historial que lo respalda

image

El equipo paraguayo, dirigido por Ariel Galeano, buscará cortar el dominio histórico que River ha mostrado en esta instancia. Si bien el Millonario parte como favorito por antecedentes y plantel, Libertad intentará hacerse fuerte en casa para viajar con ventaja a Buenos Aires.

El conjunto de Núñez llega con la confianza de ser el equipo con más participaciones consecutivas en octavos de final de la Libertadores, pero también con la necesidad de mejorar su imagen tras la última eliminación ante Inter.

Así fueron los últimas 10 llaves de River en Octavos de final

2015: Triunfo sobre Boca (River fue campeón)

2016: Derrota ante Independiente del Valle

2017: Triunfo sobre Guaraní (perdió la semifinal con Lanús)

2018: Triunfo sobre Racing (campeón)

2019: Triunfo sobre Cruzeiro (perdió la final con Flamengo)

2020: Triunfo sobre Athletico Paranaense (perdió la semifinal con Palmeiras)

2021: Triunfo sobre Argentinos Juniors (perdió los cuartos de final con Atlético Mineiro)

2022: Derrota ante Vélez

2023: Derrota ante Inter

2024: Triunfo ante Talleres (perdió la semifinal con Atlético Mineiro)