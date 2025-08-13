River afronta una nueva serie de octavos de final ante Libertad: un historial que lo respalda
El "Millonario" se convirtió en un equipo frecuente en estas instancias y este jueves se medirá en el encuentro de ida ante el conjunto paraguayo como visitante
River vuelve a decir presente en una instancia que ya se volvió habitual: los octavos de final de la Copa Libertadores. Este jueves, el equipo de Marcelo Gallardo visitará a Libertad de Paraguay en Asunción para disputar el primer capítulo de una serie que entregará un boleto a los cuartos de final del torneo más prestigioso de Sudamérica.
La cita será en el estadio Defensores del Chaco, donde el Millonario buscará dar un paso importante de cara a la revancha que se jugará la próxima semana en el Monumental. No es un escenario nuevo para el conjunto de Núñez, que disputará su undécima serie consecutiva de octavos de final, algo que ningún otro club ha logrado en este período.
Desde su regreso a la Libertadores en 2015, tras conquistar la Copa Sudamericana 2014, River nunca faltó a esta etapa. En total, entre 2015 y 2024, el equipo jugó 10 cruces de octavos y superó siete de ellos, confirmando su jerarquía internacional.
Las únicas eliminaciones en esta fase fueron:
- 2016: ante Independiente del Valle (Ecuador)
- 2022: frente a Vélez Sarsfield (Argentina)
- 2023: contra Internacional de Porto Alegre (Brasil), en la única serie dirigida por Demichelis hasta ahora en reemplazo de Marcelo Gallardo.
El resto de los antecedentes marcan triunfos con autoridad, muchos de ellos camino a finales o incluso títulos, como en 2015, 2018 y 2019.
El equipo paraguayo, dirigido por Ariel Galeano, buscará cortar el dominio histórico que River ha mostrado en esta instancia. Si bien el Millonario parte como favorito por antecedentes y plantel, Libertad intentará hacerse fuerte en casa para viajar con ventaja a Buenos Aires.
El conjunto de Núñez llega con la confianza de ser el equipo con más participaciones consecutivas en octavos de final de la Libertadores, pero también con la necesidad de mejorar su imagen tras la última eliminación ante Inter.
Así fueron los últimas 10 llaves de River en Octavos de final
- 2015: Triunfo sobre Boca (River fue campeón)
- 2016: Derrota ante Independiente del Valle
- 2017: Triunfo sobre Guaraní (perdió la semifinal con Lanús)
- 2018: Triunfo sobre Racing (campeón)
- 2019: Triunfo sobre Cruzeiro (perdió la final con Flamengo)
- 2020: Triunfo sobre Athletico Paranaense (perdió la semifinal con Palmeiras)
- 2021: Triunfo sobre Argentinos Juniors (perdió los cuartos de final con Atlético Mineiro)
- 2022: Derrota ante Vélez
- 2023: Derrota ante Inter
- 2024: Triunfo ante Talleres (perdió la semifinal con Atlético Mineiro)
