Libertad vs. Rosario Central, por la Copa Libertadores 2026: horario, formaciones y TV

Para el local, el objetivo será aprovechar las dudas del rival y encontrar mayor eficacia en ataque. Con un grupo parejo y exigente, cada punto será determinante en la lucha por la clasificación. El partido en Asunción aparece como una oportunidad para ambos equipos de cambiar el rumbo y recuperar confianza. En un contexto de urgencias compartidas, el margen de error será mínimo y el resultado puede tener un impacto directo en el futuro de los dos en la competencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/2044179932251627669&partner=&hide_thread=false Ya estamos en Paraguay pic.twitter.com/XHwnDqpUXS — Rosario Central (@RosarioCentral) April 14, 2026

Libertad vs. Rosario Central: probables formaciones

Libertad: Rodrigo Morínigo; Thiago Fernandez, Diego Viera, Nestor Giménez, Estiven Villalba, Matías Espinoza; Lucas Sanabria, Alvaro Campuzano, Hernesto Caballero; Marcelo Fernández y Lorenzo Melgarejo. DT: Francisco Arce .

Rodrigo Morínigo; Thiago Fernandez, Diego Viera, Nestor Giménez, Estiven Villalba, Matías Espinoza; Lucas Sanabria, Alvaro Campuzano, Hernesto Caballero; Marcelo Fernández y Lorenzo Melgarejo. . Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Julián Fernández, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Libertad vs. Rosario Central: otros datos

Hora: 19.00.

19.00. Estadio: Tigo La Huerta (Asunción, Paraguay).

Tigo La Huerta (Asunción, Paraguay). Árbitro: Raphael Claus.

Raphael Claus. VAR: Daniel Nobre.

Daniel Nobre. TV: Telefé y Fox Sports.