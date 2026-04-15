Libertad vs. Rosario Central, por la Copa Libertadores 2026: horario, formaciones y TV
El Canalla visita Asunción con la necesidad de sumar su primer triunfo en la Libertadores, en un contexto marcado por bajas sensibles y dudas futbolísticas.
Con la obligación de sumar para no complicar su futuro, Rosario Central se enfrentará a Libertad por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores 2026. El partido se jugará desde las 19:00 en el estadio Tigo La Huerta, donde ambos equipos buscarán reponerse de un inicio irregular en el certamen.
El conjunto dirigido por Jorge Almirón llega con la necesidad de mejorar su rendimiento ofensivo. En su debut, el equipo mostró dificultades para concretar las situaciones generadas y terminó resignando puntos importantes. A eso se suma un presente inestable en el torneo local, donde alterna buenas y malas actuaciones. Uno de los factores que condiciona al Canalla es la ausencia de Ángel Di María, quien no podrá estar por una molestia física.
El último partido en el ámbito doméstico dejó sensaciones encontradas. A pesar de comenzar en ventaja, el equipo no logró sostener el resultado y terminó sufriendo una remontada que expuso fragilidades defensivas. Esa falta de solidez será uno de los aspectos a corregir en un encuentro que puede marcar el rumbo en la competencia.
Por su parte, Libertad tampoco atraviesa su mejor momento. El equipo paraguayo viene de una dura derrota en su debut en la Libertadores y se encuentra relegado en su torneo local, lejos de la pelea por el título. Esa combinación de resultados negativos aumenta la presión sobre un plantel que necesita reaccionar.
El conjunto dirigido por Francisco Arce buscará hacerse fuerte como local para revertir la imagen y sumar sus primeros puntos en el grupo. Sin embargo, deberá mejorar su funcionamiento colectivo, especialmente en defensa, donde mostró debilidades en su última presentación.
Para el local, el objetivo será aprovechar las dudas del rival y encontrar mayor eficacia en ataque. Con un grupo parejo y exigente, cada punto será determinante en la lucha por la clasificación. El partido en Asunción aparece como una oportunidad para ambos equipos de cambiar el rumbo y recuperar confianza. En un contexto de urgencias compartidas, el margen de error será mínimo y el resultado puede tener un impacto directo en el futuro de los dos en la competencia.
Libertad vs. Rosario Central: probables formaciones
- Libertad: Rodrigo Morínigo; Thiago Fernandez, Diego Viera, Nestor Giménez, Estiven Villalba, Matías Espinoza; Lucas Sanabria, Alvaro Campuzano, Hernesto Caballero; Marcelo Fernández y Lorenzo Melgarejo. DT: Francisco Arce.
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Julián Fernández, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.
Libertad vs. Rosario Central: otros datos
- Hora: 19.00.
- Estadio: Tigo La Huerta (Asunción, Paraguay).
- Árbitro: Raphael Claus.
- VAR: Daniel Nobre.
- TV: Telefé y Fox Sports.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario